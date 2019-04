Lærere flygter fra folkeskolen

Mere end hver tredje læreruddannet arbejder uden for folkeskolen, og tendensen er stigende, viser en analyse. Folkeskolens lærermangel kan gå ud over elevernes dannelse og trivsel, vurderer ekspert.

Læreruddannede fravælger i stigende grad den danske folkeskole. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) i samarbejde med Danmarks Lærerforening (DLF).

Andelen af uddannede lærere, der arbejder i private grundskoler eller andre brancher, er vokset fra 35 til 37 procent mellem 2014 til 2017. Resultatet er, at mere end 26.500 arbejder uden for folkeskolen.

»Det er en lille, men alvorlig stigning i antallet af lærere, der søger væk fra folkeskolen, fordi den sker i en situation, hvor vi har brug for alle lærerkræfter og specielt brug for at styrke folkeskolen«, siger Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved VIA University College og folkeskoleekspert.

Lærerflugten kan føre til en mangel på kvalificerede lærere i den danske folkeskole, vurderer han.

»Det går ud over eleverne – ikke bare deres læring, men også dannelse og trivsel«.

AE har tidligere dokumenteret, at 16 procent af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen ikke har en læreruddannelse. Derfor vækker den nye opgørelse bekymring hos formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen:

»Man kan jo godt sige, at vi skal uddanne nogle flere lærere, men det nytter ikke, hvis de lærere, der er, søger væk. Så vi bliver nødt til at få vendt den her udvikling«.

Konsekvens af skolereform

Forklaringen på flugten skal findes i folkeskolereformen og lærernes arbejdsbetingelser, mener han. Han henviser til en nyere forskningsrapport fra Københavns Professionshøjskole, der viser, at mange lærere føler sig presset.

Har I ikke selv været for slemme til at tale jobbet som folkeskolelærer ned i Danmarks Lærerforening?

»Tværtimod«, siger Anders Bondo Christensen og bemærker: »Det er ikke mig, der skræmmer lærerne væk fra folkeskolen. De her lærere vil hellere end gerne være lærere. Men det er dem, der giver udtryk for, at de ikke kan lykkes med opgaven. Og det har jeg så loyalt videreformidlet«.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skriver i et mailsvar til Politiken, at undersøgelsen fra AE giver stof til eftertanke. Hun er dog ikke enig i DLF’s forklaring på lærerflugten:

»Jeg synes, det er for skarpt trukket op at konkludere, at folkeskolereformen har skabt lærerflugt. Der kan være flere årsager til, at læreruddannede søger job uden for folkeskolen«, siger Merete Riisager, som peger på tal fra Undervisningsministeriet, der blandt andet viser, at antallet af børn i folkeskolen er faldet.

»Analysen viser også, at de fleste lærere, som ikke arbejder i grundskolen, anvender deres lærerfaglighed på anden vis. Og det behøver ikke at være negativt. Når det er sagt, bliver lærere uddannet til at undervise, og den faglighed og didaktiske viden har vi brug for i folkeskolen«, siger hun.

Gør folkeskolen attraktiv

Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Kommune (K), ser gerne, at flere ønsker at arbejde som folkeskolelærer, og at flere af dem, der har forladt folkeskolen, vender tilbage.