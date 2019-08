Virksomhederne er klar til besøg, men folkeskolerne kommer ikke

Projektet Åben Virksomhed skal give skoleelever indblik i, hvad teorien fra timerne kan bruges til i virkeligheden. Men mange virksomheder står klar til at modtage elever, uden at en eneste klasse dukker op.

Hvordan bliver affald smeltet og genbrugt på plastikfabrikker? Hvorfor fungerer elinstallationerne på skolen? Og hvordan koder man egentlig en mikrocomputer?

Det er blandt de ting, folkeskoleelever i langt de fleste af landets kommuner siden forrige skoleår har kunnet få svar på, hvis deres klasse har tilmeldt sig projektet Åben Virksomhed.

Det er et projekt, der med virksomhedsbesøg som et centralt element skal gøre elever i stand til at omsætte viden fra klasseværelset til virkeligheden og dermed få blik for uddannelser i mange retninger.

Problemet er bare, at skolerne ikke benytter sig af tilbuddet.

Politiken har lavet en rundspørge blandt de 256 virksomheder i 96 kommuner, der er en del af projektet. 89 har meldt tilbage på forespørgslen, og resultatet taler for sig selv.

58 af virksomhederne har ikke fået én eneste henvendelse fra skoler. 17 har fået 1 eller 2 henvendelser, og 3 har fået mere end 3 henvendelser. 11 har ikke oplyst resultatet i tilbagemeldingen.

Fakta Sådan gjorde vi Vi har foretaget en rundspørge blandt de 256 virksomheder, der har tilbud hos Åben Virksomhed. Heraf har 93 svaret på henvendelsen. 58 havde fået 0 henvendelser.

17 havde fået 1-2 henvendelser.

3 havde fået mere end 3 henvendelser.

3 virksomheder har udsolgt af forløb.

11 fortæller, de ikke kan svare, da de har ferielukket. Vis mere

Udfordringen er at skabe kontakten

Det er skolerne, der skal henvende sig til virksomhederne for at sætte gang i et forløb. På mail skriver en virksomhed, at det er ærgerligt, at de ingen henvendelser har fået, da de har forberedt sig og lavet et program for eleverne, der aldrig kom.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal mener, at det kan skyldes tidspres.

»Vi har travlt i skolen. Vi skal lære eleverne mange ting, og vi har ikke tid til at sidde og ringe rundt til virksomheder. Det hele falder på tiden til at skabe kontakten,« siger han.

Han mener ellers, at initiativet vil være godt for elevernes forståelse af det faglige indhold i skolen.

Spørger man Hanne Sundin, der er projektchef for Åben Virksomhed i Dansk Arbejdsgiverforening, er det netop det, der er kernen i projektet.

»Det handler om at skabe en forståelse for, at det, man lærer i folkeskolen, faktisk kan bruges ude i virksomhederne. Man lærer det, man gør, fordi det har en anvendelighed,« siger hun.

Ifølge Claus Hjortdal har vi en »bogligt rettet skole, hvor hele vores eksamensform er rettet mod en akademisk tænkning. Der er alt for meget fokus på at bestå i stedet for at forstå og opleve«.

Virksomhederne ærgrer sig

Virksomhedsbesøgene skal give indblik i, hvad man laver på erhvervsuddannelser og Stem-uddannelser, som er uddannelser med tekniske og digitale fag i fokus. Begge typer uddannelser skriger på studerende, og politikerne har længe haft fokus på at få flere unge til at vælge den vej.

Ifølge Claus Hjortdal er det netop det, Åben Virksomhed kan.

»Det kan få elever til at forstå. Og inspirere til nogle tankegange, der er anderledes end det, de har læst«, siger han.

Blandt tilbuddene i Åben Virksomhed kan man blandt andet følge forløb hos elektrikere, virksomheder, der producerer stål, og hos supermarkedskæderne Føtex og Bilka.