Studerende: Det er forfærdeligt. Det er som at fjerne respiratoren for en patient i koma

Fakta

Omdiskuteret loft

Foruden Socialdemokratiet var regeringen og Dansk Folkeparti med til at lægge stemmer til loftet.

Først blev partierne enige om loftet i 2016, der i udgangspunktet forhindrede studerende, der har gennemført en videregående uddannelse, i at blive optaget på en ny uddannelse.

I 2017 blev loftet dog justeret, så man efter seks år kan tage en ny uddannelse.

Her kan du læse om uddannelsesloftet:

Alle med en videregående uddannelse kan først søge ind på en ny videregående uddannelse på lavere eller samme niveau, seks år efter at de har afsluttet deres uddannelse.

Man kan altid søge optagelse på en uddannelse på et højere niveau.

Hvis man ønsker at søge ind på en videregående uddannelse inden for de første seks år, vil der fortsat være adgang, hvis man opfylder et af nedenstående tre kriterier:

1. Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.

2. Hvis man har en forældet videregående uddannelse. Det vil sige, at uddannelsen er væsentligt ændret eller bortfaldet.

3. Hvis uddannelsen er på ministeriets såkaldte positivliste. På listen er uddannelser, der er undtaget loftet, fordi arbejdsløsheden er lav, og hvor man altså godt kan begynde med det samme, selv om man har afsluttet en uddannelse på samme niveau.

Uddannelsesloftet blev indført for at skaffe 308 millioner kroner på uddannelsesområdet, som forligsparterne havde forpligtet sig at finde i forbindelse med dagpengeaftalen i 2015.

