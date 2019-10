Aula får dårligere bedømmelser end ellers så udskældte Forældreintra

Nogle finder den amatøragtig, elendig og tidskrævende. Andre mener, at den er overskuelig og nem at bruge.

Her til morgen har folkeskoler i 90 af landets kommuner taget den nye kommunikationsplatform Aula i brug, og det har fyldt en del på sociale medier som Twitter og Facebook, hvor brugervenlighed, funktioner, design og svartider på den nye app bliver flittigt kommenteret.

Det gælder også i App Store hos Apple, hvor brugerne kan tildele en given app én til fem stjerner. Aula har mandag middag foreløbig fået 210 vurderinger, og ligger på 1,8 stjerner ud af 5 stjerner.

Til sammenligning ligger det ellers så udskældte Forældreintra, som Aula har afløst, på 2,9 ud af 5 stjerner, baseret på 915 vurderinger i App Store.

Det er især brugervenligheden i Aula, der får hug af forældre og elever. Mange hæfter sig ved, at appen virker ufærdig, og de tager ikke helt fejl.

I gang med at løse problemerne

Selv om systemet inden premieren mandag er blevet testet på 24 testskoler i 12 kommuner, vil der stadig være behov for tilpasninger, som projektleder på Aula Jakob Volmer forklarer det mandag i Politiken.

»Vi kender kritikpunkterne, og flere af tingene er rettet«, siger Jakob Volmer med henvisning til blandt andet en konkret kritik af, at man for let kom til at svare alle, når man eksempelvis skulle svare på en besked fra læreren eller en anden forælder i klassen.

Kritikken af brugervenligheden og besvær med at logge ind går, som man kan se nedenfor igen på det sociale medie Twitter, hvor man dog skal huske, at det ikke er unormalt at kritikere er mere tilbøjelige til at lufte deres frustrationer end dem, der synes, at noget egentlig går okay.

Går nu igang med Aula, afløseren for forældreintra. Første oplevelse: Logger ind med nemid, kommer ind, og bliver så bedt om at logge ind på højere sikkerhedsniveau, dvs med nemid!..... Det starter godt#aula — Kåre Nordahl (@nordahl63) October 18, 2019

Er du forældre til et barn i folkeskolen, så glæd dig til kommunikation igennem Aula fra i morgen. App'en ligger på førstepladsen af værste apps jeg har downloadet. #aula — Kenneth Luplau-Brøgger (@kluplau) October 20, 2019

Vi er en ret moderne familie. Midt i al herligheden af at leve på landet med hvad der dertil hører, arbejder jeg med web, marketing, 3D-tegning og grafisk arbejde. Min hustru er lærer. Vi ville elske at være tilbage ved kontaktbogen#HarIkkeBrugForAula #Aula pic.twitter.com/TB1IpSBf1x — Mick #klimatosse (@kjellerupbiz) October 21, 2019

Jeg er mega træt af #aula. Især som medarbejder. Det er hysterisk omstændigt og tidskrævende at skulle navigere mellem forskellige apps og kommunale chromebogmærker for at lave noget, der med intra allerede var integreret. Hvordan kan det her være 2019-teknologi? #skolechat — Vibecke Møgelbjerg (@moegelbjerg) October 19, 2019

Forudser også udfordringer med antallet af køn på kontakt informations siden #Aula pic.twitter.com/crToA66nDP — Chr H Mønsted™️(@chmoensted) October 20, 2019

Så kom vi også på #aula i Rudersdal. Brugervenlighed slår #forældreintra

Jeg håber den er lige så nem for lærerne

Aldrig har jeg oplevet en app, der gør så meget ud af rammerne for brug af data

Godkendt herfra (indtil videre) pic.twitter.com/Rhokst1ZsN — Rune Heiberg Hansen (@runeheiberg) October 21, 2019