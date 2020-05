Overrasket forsker: »Det er næsten, som om vi siger tak, jo mere vores frihed bliver begrænset«

Automatisk oplæsning

Frygt. Det er, hvad coronakrisen efterlader sig på alle niveauer af samfundet. Og det i et omfang, så mennesker over hele verden villigt har ladet sig fængsle i egne hjem.

Det siger den engelske sociolog Frank Furedi, som har forsket i frygt hele sin karriere. Han lægger ikke skjul på, at han selv blev overrasket over reaktionerne på krisen. Som forfatter til bøgerne ’Politics of fear’, ’How fear works’ og ’Paranoid Parenting’ vil nogle måske forvente, at netop Furedi havde set det komme. Han har indgående beskrevet, hvordan frygt kryber ind i alle aspekter af det moderne liv og er et de mest slagkraftige våben i moderne politik.

»Men ja, jeg blev overrasket. For jeg havde ikke troet, at befolkningerne ville være så lette at styre. Det er næsten, som om vi siger tak, jo mere vores frihed bliver begrænset«

Gør vi? Frihed er da stadig et stærkt politisk mål?

»Det håber jeg, stadig det er. Men frihed bliver en slagmark uden lige. For i øjeblikket bruges sikkerhed til at retfærdiggøre næsten hvad som helst. Under de omstændigheder bliver friheden presset. Den politiske elite er reelt ikke optagede af frihed, selv om de bruger det retorisk«, siger Furedi, som netop nu arbejder med en bog, som vil gå dybere ned i dilemmaet mellem frihed og sikkerhed. Med coronakrisen står han pludselig med mere empiri, end han havde drømt om, fordi samfundets reaktion i historisk perspektiv har været så ekstrem.

»Når vi ser tilbage på sidste århundrede, finder man flere pandemier. Nogle af dem med meget store tab af menneskeliv, og langt flere, end den nuværende coronaepidemi har forårsaget. Måden, samfund tidligere reagerede på epidemier, var langt mere nuanceret og mere begrænset, end den er i dag«, siger han.

I sin seneste artikel om emnet ’A disaster without precedent’ sammenligner Furedi coronakrisen med den spanske syge, som hærgede verden i 1918. Den daværende amerikanske præsident Woodrow Wilson kom ikke med en eneste offentlig udtalelse om epidemien, som kostede 40 millioner menneskeliv.

Når man gør sundhedsfaglige problemer politiske, bliver de pludselig gjort til trusler mod den menneskelige eksistens og det er de jo slet ikke

»Ser man for eksempel på den spanske syge, så var der langt flere døde. Men det var netop et offentligt helbredsproblem. Ikke et politisk problem. Det, vi ser nu, er, at grænsen mellem det sundhedsfaglige og det politiske bliver meget uklar. Der er en ulykkelig forvirring omkring, hvornår det ene og det andet håndteres. Når man gør sundhedsfaglige problemer politiske, bliver de samtidig gjort til trusler mod den menneskelige eksistens, og det er de jo slet ikke«.

Så det er svært at skelne mellem politik og sundhedsfaglighed?

»Ja, og derfor må borgere kræve en politisk strategi fra myndighederne. Strategien skal indbefatte svar på, hvordan pandemien håndteres. Man skal lytte til videnskaben og på den baggrund beslutte, hvad man skal gøre«.

Fraværet af en klar strategi har ført til, at det er reaktionerne og ikke selve coronavirussen, som vil få følger over hele verden, siger Frank Furedi.

Der mangler mere nuancerede og mere intelligente måder at håndtere krisen på

»Overalt i verden har der været denne endimensionale reaktion på krisen. Næsten som mobilisering til en krig. Det er, som om livet bare bliver sat på standby. Mange holder op med at gå på arbejde, og børnene bliver holdt hjemme fra skole. Vi kommer i fængsel i vores egne hjem. Skulle det virkelig være en intelligent måde at håndtere det på? Der mangler mere nuancerede og mere intelligente måder at håndtere krisen på«, siger han.

Mod er en glemt dyd

Furedi peger på, at når sundhedskriser gøres til samfundskriser, får frygten fat i alle.

»Omkring 60 procent af briterne siger i en meningsmåling, at de formentlig ikke vil gå på pub eller restaurant, når det igen bliver muligt. Så der er blevet fyret utrolig meget op under frygten. Frygten har fået så meget energi, at folk føler sig magtesløse og svage«.

Så det er nemmere at gøre et lands befolkning bange end at gøre den tryg igen?

»Præcis. De traditionelle dyder som mod og evnen til at bevare fatningen er blevet negligeret og endda blevet opfattet som negative dyder. Der er kommet en mere psykologisk og terapeutisk tilgang til det at opdrage børn«.

Skolelukninger symboliserer jo meget godt, at man i dag glemmer, hvad børn virkelig har brug for. Børn har brug for så meget normalitet og struktur som overhovedet muligt.

Hvad er konsekvensen?

»Det betyder, at vi opdrager vores børn til en slags tillært hjælpeløshed og nærmest fremelsker menneskers resignation og passive sider. Det er det, der gør folk til villige fængselsindsatte under coronakrisen«.

Er det også i det lys, at vi skal se lukningen af skoler?

»Ja, netop. Det indgreb giver ingen mening, fordi børn er den gruppe, som er mindst i fare for at blive syge, hvis de udsættes for smitten. Jeg har en kollega i England, der skrev en artikel, som argumenterede for, at lærere skulle være modige, og at vi skulle åbne skolerne. Det had, som hun fremprovokerede på Twitter, var helt vildt. Hun fik tusindvis af frygtelige tweets, såsom: ’Hvem er du til at sætte mit liv på spil?’ De stærke reaktioner er symptomatiske for stemningen«.

Det forklarer måske også, at lukningen af skoler i Danmark ikke førte til mange protester, men at genåbningen har ført til udtrykt bekymring ikke mindst på sociale medier?

»Ja det gør det. Og problemet slutter ikke der. For nu kommer der ny litteratur om faren ved at have børnene så meget i hjemmet under pandemien, og hvordan forældre skal inspirere og motivere deres børn. Så det er næsten, som om at jo mere privilegeret du er, jo mere klager du over problemet. Tænk lige på perspektivet fra en flygtningelejr og problemerne der«.

Du skriver i din seneste artikel, at skolerne var åbne selv under bombningerne i London under Anden Verdenskrig.

»Ja, og det symboliserer jo meget godt, at man i dag glemmer, hvad børn virkelig har brug for. Børn har brug for så meget normalitet og struktur som overhovedet muligt. Så det er ikke logisk at lukke skolerne. Det er som at smide alt op i luften, fordi man er bekymret. Der er lige nu et fokus på kortsigtede konsekvenser, uden der er fokus på mere langsigtede konsekvenser for børn. Det er uden fortilfælde at tage så drastiske skridt. Det får en til spekulere på, hvad lande som England og Danmark ville gøre, hvis der udbrød en verdenskrig?«.

Sverige viser vejen

Furedi henviser til Sverige, da jeg spørger, hvad der er sket i England, siden Anden Verdenskrig, hvor plakater i gaderne opfordrede befolkningen til at ’Keep calm and carry on’, som kan oversættes til at tage det roligt og fortsætte hverdagen.