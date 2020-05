Regeringen vil undgå møgsager om virkelighedsfjerne retningslinjer

Automatisk oplæsning

Børn er børn«. ​​

Sådan sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) allerede, da hun på regeringens vegne præsenterede første fase af genåbningen af daginstitutioner og skoler. Men ministeren og den øvrige regering kom hurtigt ufrivilligt til at modsige sig selv ved at opstille så lange lister af rigide regler for håndvask, afstand og afspritning, at børn nærmest skulle være robotter for at leve op til retningslinjerne.

Det bliver der ændret på nu. Afstandskravet er væk, hvad angår daginstitutionerne, og er modereret så meget for skolerne, at hverdagen kan komme til at ligne den, vi kendte, før »corona« blev et ord, som selv børnehavebørn kan sige med alvor og overbevisning.

»Det genelle krav om 1 meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke«, står der sort på hvidt i retningslinjerne for genåbning for dagtilbud.

Det står også, at der så vidt muligt skal være en meter mellem børnenes stole, når de spiser, og når børnene afleveres og hentes i institutionen.

Fakta Nye retningslinjer Børnehaver og vuggestuer​ Aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper med et fast antal ansatte per gruppe. Det betyder også, at blanding af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan dog, når der er få børn tilbage, samles på tværs af et par stuer i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder. Det generelle krav om 1 meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke. (..) Dog skal afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved fx frokostsituationer, hente-bringe-situationer, forældresamtaler el. lign.​ For skoler og uddannelsesinstitutioner​ Der er en generel anbefaling om 1 meters afstand fra næsetip til næsetip. På skoler, i SFO’er, fritidstilbud og uddannelsesinstitutioner vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. Det kan fx være praktiske fag, børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. ​ Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO’en kan være den samme som i skolen, og børn og pædagoger kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang det er nødvendigt fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.​ Kilde: Børne- og undervisningsministeriet Vis mere

For skolerne er der stadig en generel regel om en meters afstand fra næsetip til næsetip. Men i sætningen lige bagefter står, at reglen kan afviges, når børn skal trøstes, under udeleg eller i frikvarterer.

Begge dele vil sikkert blive omdiskuteret.

Men der vil også være nogle, som vil drage et lettelsens suk. Jeg har talt og skrevet med flere pædagoger og lærere, som har kæmpet med at holde børnene to meter fra hinanden i de voksenstyrede aktiviteter. Men sekundet efter skoleklokken har ringet eller legen i sandkassen er startet, har de konstateret, at børnene har kastet sig over hinanden. For ja»børn er børn«, og det er nu engang ikke naturligt for dem at lege med hverken en eller to meters afstand.

Virkeligheden tilbage

Under første fase genåbningen kæmpede mange institutioner og skoler med opdeling i faste grupper. Den har ført til afgrænsede legepladser og klasseinddelinger, der har krævet brug af mange ekstra pædagog- og lærerkræfter. Det fortsætter også i anden fase af genåbningen. Men det bliver dog blødt op - for eksempel ved at det erkendes, at det ikke vil være muligt at bruge de samme grupper i skolen som i skolefritidsordningen. Ligesom det også erkendes, at vuggestuer og børnehaver vil samle børnene i ydertimerne. Så også her er reglerne blevet ændret, så de har en chance for at blive en del af dagligdagen.

Nu er afstandskravet væk hvad angår daginstitutionerne, og er modereret så meget for skolerne, at hverdagen kommer til at ligne den, vi kendte, før »corona« blev et ord, som selv børnehavebørn kan sige med alvor og overbevisning.

Det er helt afgørende. For som organisationsfolk samstemmende sagde under første fase af genåbningen var kravet om to meter umuligt at opretholde, hvis også de ældste elever skulle i skole. Dels ville der ikke være plads til eleverne, og dels ville der ikke være lærerkræfter til at undervise eleverne i så små hold, som kravet om to meter mellem eleverne ville betyde.

Det bliver imødekommet nu et stykke af vejen. Men det bliver stadig en udfordring uden lige at sikre undervisning i mindre hold og i klasseværelser, hvor et nys fra en forkølet elev ikke spredes til en større gruppe klassekammerater.