Analyse: Alle taler om kultur. Men de kan jo starte med at ansætte de akademiske daglejere

»Alt i verden handler om sex, undtagen sex. Sex handler om magt«.

Sådan skal forfatteren Oscar Wilde have sagt. Wilde døde i 1900, men hans ord rammer problemet med sexchikane på uddannelses- og forskningsinstitutioner 120 år senere lige på kornet.

For det går igen og igen i de mere end 700 anonyme vidnesbyrd om sexchikane: Det er løstansatte undervisere eller forskere, de nedsættende bemærkninger og uønskede befamlinger især går ud over. Ansatte i tidsbegrænsede ansættelser har deres liv og fremtid på spil og er helt afhængige af at opnå fastansættelse. Med andre ord har andre magt over dem, og den magt bruger nogle til chikane.