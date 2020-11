Efterskoler: Vaccination mod corona er et svært dilemma

Et pokkers svært dilemma. Sådan modtages udsigten til pålidelige vaccinationer på flere af landets efterskoler.

På den ene side er efterskolelederne ivrige efter at få de mange restriktioner hen, hvor peberet gror, hvis vaccination mod coronavirus bliver udbredt. Det vil derfor, ifølge formanden for Efterskoleforeningen, friste nogle skoler til at kræve vaccination ved indgangen.

På den anden side er samme efterskoleledere betænkelige ved at opstille krav om, at nye elever skal være vaccineret mod corona, fordi det vil stå i modsætning til idealer om demokratisk dannelse og menneskers mulighed for at træffe egne valg.