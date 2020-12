Enhedslisten kalder minister i samråd efter sløje matematik-resultater: Hun må erkende, at reformen har slået fejl

De danske elever bliver dårligere til matematik.

Det fastslår den femte TIMSS-undersøgelse med dansk deltagelse, der bliver fremlagt tirsdag formiddag.

Det får nu Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, til at kalde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd.

»De her resultater falder desværre sammen med andre evalueringer, der viser, at elever er gået tilbage i matematik. Så jeg synes, at ministeren nu må krybe til korset og erkende, at skolereformens lange skoledage er slået fejl. Der er brug for at sadle om og forvalte nogle ressourcer til bedre forberedelse og større anvendelse af tolærerordninger,« siger han.

Evner falder i matematik

Overordnet set finder TIMSS-undersøgelsen (Trends in International Mathematics and Science Study) et ganske betydeligt og statistisk signifikant fald i dygtigheden blandt danske 4.-klasseelever i matematik fra 2015 til 2019.

De danske elever scorede i 2019 i gennemsnit 524,54 point på den skala, som TIMSS benytter. I 2015 scorede eleverne i gennemsnit 538,65 point. Altså er der sket et fald på 14,11 point.

Men det er ikke bare faldet, der er bekymrende. For meget peger nemlig på, at skolereformen ikke har haft den faglige effekt, som var en af de helt store mål.

Mens de elever, der deltog i TIMSS 2015-undersøgelsen, havde gået i skole frem til og med tredje klasse, før reformen blev igangsat, har eleverne, der deltog i den nye udgave af TIMSS, alene gået i den reformerede skole.

I rapporten gøres der dog opmærksom på, at man ikke nødvendigvis kan tillægge reformen hele skylden for det faglige fald.

Jakob Sølvhøj, hvad gør dig sikker på, at det er reformen, der har fejlet?

»Det er jo tydeligt, at undervisningen åbenlyst ikke virker, når fagligheden bliver dårligere. Alt peger på reformen, inklusive de nye resultater. Så vi må gøre noget for at løfte kvaliteten i undervisningen. Vi bør tilføre midler til bedre forberedelse og anvendelse af tolærerordninger. Derfor indkalder jeg ministeren i samråd,« siger han.