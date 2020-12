Inkluderer vi for inklusionens skyld? Noget kunne tyde på det

Indrømmet. Det kan forekomme eksotisk at beskæftige sig med inklusion, på et tidspunkt hvor alle skoleelever i en vis forstand er ekskluderet og sendt uden for klasseværelsets dør for at blive undervist via computerskærme.

Men det er faktisk omvendt. For alle i skolen lærer nu for anden gang på et år, hvor afgørende fællesskabet i klassen er. Måske efterlader coronaskolen os med en endnu større forståelse for, hvor vigtigt det er at være en del af fællesskabet.

Det er præcis, hvad inklusion handler om. Det er også her, formandskabet i Rådet for Børns Læring – eller Læringsrådet, som det kaldes i daglig tale – træder på skolens allerømmeste tå i den netop udgivne årsberetning. Rådet spørger, om vi inkluderer for inklusionens skyld. Det er et godt spørgsmål. For der er stadig alt for mange børn og forældre, der dagligt lider under forgæves forsøg på at få klassefællesskabet til at rumme alle.