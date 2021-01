Minister: Vi står i et dilemma om eksamener til sommer

Ondt i maven og klamme håndflader. Mange afgangselever i grundskolen og unge i gymnasiet går i disse dage rundt og bekymrer sig om, hvorvidt deres eksamener bliver gennemført eller aflyst til sommer som følge af lukkede skoler og fjernundervisning. Og hvis de bliver gennemført, vil bedømmelserne så tage højde for, at eleverne har siddet derhjemme bag en computer hen over vinteren?

Ja, forsikrer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

»Vi vil gerne sende et meget klart signal: I skal ikke bekymre jer. Vi sidder og kigger på lige nu, hvordan kan vi strikke en model sammen, så de unge bliver vurderet på en måde, der er rimelig i forhold til, at de har haft en helt anden skolegang end en normal årgang«, siger ministeren og tilføjer:

»Så ro på og lad være med at have ondt i maven over det, vi er på bolden. I bliver bedømt på en måde, der er rimelig i forhold til den skolegang, I har haft«.

Vil det være i alle fag eller kun nogle fag?