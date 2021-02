Undervisningsminister: Langt flere af de ældste elever burde vende tilbage til skolen

Mens 0.-4. klasse på mandag endelig kan vende tilbage til skole, er 5.-9. klasse stadig tvunget til at leve et isoleret liv, hvor undervisningen foregår derhjemme bag en skærm, og trivslen kan komme under hårdt pres. Men faktisk kan mange elever få lov til at komme til fysisk nødundervisning på deres skole. Det sker dog kun i mindre grad. Kun 4 procent af eleverne i 5.-9. klasse får nødundervisning på deres skole, viser en ny opgørelse fra Kommunernes Landsforening, KL, baseret på tal fra 84 ud af landets 98 kommuner.

Børn i 5.-9. klasse kan få lov til at være på skolen, hvis de er udsatte og sårbare. Det kan for eksempel være elever, som mistrives på grund af nedlukningen, elever, som har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær, eller som ikke kan få den hjælp, de har brug for til undervisningen derhjemme.

Tallet bør derfor være højere end 4 procent, siger Jacob Mark, der er undervisningsordfører for SF.