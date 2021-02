Venstre og støttepartier: Aflys elevernes læseferie

Aflys læseferien før eksamenerne for elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, så undervisningen kan forlænges.

Sådan lyder det fra både Venstre og støttepartierne SF og Enhedslisten.

Det kommer i forbindelse med, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde mandag fortalte, at eleverne kan forvente en afklaring på sommerens eksamener inden vinterferien.

»Vi er nødt til at træffe en beslutning om at forlænge undervisningen. Det har vi peget på længe, at det nok var en del af svaret. Men det afhænger også af, hvornår eleverne kommer tilbage«, siger Ellen Trane Nørby, Venstres undervisningsordfører.

Til spørgsmålet om, hvad der skal ske med eksamenerne, savner Venstre beregninger og scenarier fra regeringen for, hvornår alle elever forventes tilbage.

Men det skal ikke være en fuld eksamensperiode som normalt.

»Antallet af eksamener må afhænge af, om regeringen mener, at det er realistisk, at eleverne kommer tilbage i marts eller først til april eller maj. Så der er behov for en afklaring og differentiering alt efter, hvornår eleverne kommer tilbage«, siger Ellen Trane Nørby.

Mindre fokus på eksamener

Hos SF ønsker man at aflyse læseferien under forudsætning af, at man også aflyser de fleste eksamener.

»På den måde er der mindre fokus på eksamener og mere tid til god undervisning sammen med lærere, der kan være med til at indhente det tabte fagligt, siger Jacob Mark, SF’s undervisningsordfører.

Han mener, at de unge allerede nu skulle have haft en afklaring om eksamenerne.

»Vi mener, at der skal skrues helt ned for antallet af eksamener, så der kun er nogle få tilbage, der kan give noget træning i at gå til prøve«.

Enhedslisten er klar til at gå skridtet længere. Partiet foreslår at aflyse folkeskolernes afgangsprøve helt.

»Det er bedre, at vi forlænger undervisningen helt frem til sommerferien, så tiden bruges på det og ikke på, at den enkelte skal forberede sig til prøver«, siger Jakob Sølvhøj, Enhedslistens undervisningsordfører.

»I forhold til ungdomsuddannelserne er det vores bud, at man på hele gymnasieområdet begrænser eksamenerne til den store skriftlige opgave, som eleverne skal lave, og at man så har et mundtligt forsvar af den prøve«.

Ved aflysning af eksamener vil det i stedet være elevernes årskarakter i fagene, der bliver eksamenskarakteren.

De ældste elever i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelser har været hjemme siden december på grund af coronapandemien.

