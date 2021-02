Uffe Elbæk advarer mod ny privat læreruddannelse: »Det er beskæmmende, at man kan træffe så vidtgående en beslutning på så tyndt et grundlag«

»Sjusket politisk arbejde« på et »ekstremt tyndt grundlag«.

Tidligere Alternativet-formand og nuværende medlem af partiet Frie Grønne Uffe Elbæk retter en sønderlemmende kritik af den nye, private læreruddannelse, som et bredt politisk flertal i Folketinget vil etablere.

Det ved vi om den nye læreruddannelse Uddannelsen har fået navnet »Den frie læreruddannelse«.

Idémanden bag er valgmenighedspræsten Morten Kvist fra Herning.

I beslutningsforslaget hedder det bl.a., at uddannelsen »med udgangspunkt i grundtvigiansk og koldsk skoletradition samt europæisk oplysningstradition skaber lærere ud fra et elevinddragende og kristent udgangspunkt«.

Forslaget støttes af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Alternativet og Liberal Alliance.

Den frie læreruddannelse skal have faste grundtilskud og aktivitetsbestemte tilskud på samme grundlag som de offentlige professionshøjskoler. Vis mere

I sidste uge førstebehandlede Folketinget et beslutningsforslag, der vil pålægge regeringen at oprette en ny, statsstøttet uddannelse, som kan konkurrere med de eksisterende, offentlige tilbud.

Jeg er helt paf. Jeg har aldrig set så vigtig en politisk beslutning blive truffet på så uigennemsigtigt og ringe et grundlag Uffe Elbæk

I spidsen for forslaget står Venstres Kristian Jensen, og med støtte fra både Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Alternativet og Liberal Alliance er der et bekvemt flertal bag uddannelsen, der har fået navnet »Den frie læreruddannelse«.

Den forsøger Uffe Elbæk nu af al magt at bremse.

Selv om han sædvanligvis er positivt stemt over for nye uddannelsespolitiske initiativer og til trods for, at han godt forstår intentionerne bag forslaget, kritiserer han forarbejdet i skarpe i vendinger.

»Jeg er helt paf. Jeg har aldrig set så vigtig en politisk beslutning blive truffet på så uigennemsigtigt og ringe et grundlag,« siger Uffe Elbæk til Skolemonitor.

Han har to hovedkritikpunkter. Dels er det faglige grundlag for uddannelsen »nærmest ikke-eksisterende«, og dels mangler der organisering, mener han.

Bag forslaget ligger et »grundpapir«, som det bliver kaldt af idémanden bag uddannelsen, valgmenighedspræsten Morten Kvist, men ifølge Elbæk har projektbeskrivelsen ikke skyggen af tyngde.

Han efterlyser derfor en klar fagbeskrivelse.

»Hvis man skal starte en ny videregående uddannelse, som fra dag ét får fuld statslig finansiering, og som skal uddanne kandidater til vores folkeskoler, ville jeg som minimum have forventet, at der lå en fagbeskrivelse,« siger Uffe Elbæk.

Det virker som en hovsabeslutning Uffe Elbæk

Han savner blandt andet svar på, hvor meget hvilke fag skal fylde på uddannelsen, hvordan konkrete uddannelsesplaner skal udformes, hvordan praktikforløb skal afvikles, hvordan den interne faglige kvalitetssikring skal foregå, og hvordan samarbejdet med andre fagmiljøer skal fungere.

Når det gælder selve organiseringen af uddannelsen, leverer projektbeskrivelsen ingen svar på, hvordan uddannelsen skal forankres, hvad den lokale opbakning er, og hvem der skal sidde i bestyrelsen, lyder Elbæks kritik.

Åbner for parallel struktur

Uffe Elbæk grundlagde i 1991 den internationale lederuddannelse KaosPiloterne, som han var rektor for i 15 år. Arbejdet med få etableret og godkendt uddannelsen dengang var langt mere grundigt, end tilfældet er med den nye læreruddannelse, påpeger Elbæk.

»De krav, vi blev stillet over for dengang, er universer ved siden af det her i forhold til, hvad vi skulle kunne dokumentere og leve op til.«

Blå bog Uffe Elbæk Født 15. juni 1954

Grundlægger af Frontløberne i Aarhus, 1982

Stifter af Kaospiloterne i Aarhus, som han var rektor for i 15 år, 1991-2006

Medlem af Aarhus Byråd for De Radikale, 2001-05. Undervejs formand for Skole- og Kulturudvalget

Valgt ind i Folketinget for Radikale Venstre, 2011

Kulturminister, 2011-12

Stifter af Alternativet, 2013

Medstifter af Frie Grønne, 2020 Kilde: Ritzau, folketinget.dk Vis mere

Uffe Elbæk frygter, at den politiske opbakning til en ny, privat læreruddannelse vil føre til, at der grundlægges en parallel, privat struktur for de videregående uddannelser.

»Det her skaber præcedens. Jeg tror ikke, det er det, vi ønsker. Det næste bliver, at vi skal diskutere, om man ønsker en privat pædagoguddannelse eller en privat socialrådgiveruddannelse,« siger Elbæk.

Den offentlige læreruddannelse har de seneste år været udsat for hård kritik, senest i en evalueringsrapport fra 2019, som blandt andet slog ned på en uambitiøs læringskultur og et højt frafald blandt de studerende.

Tilhængere af den nye, private læreruddannelse har blandt andet peget på, at den vil hjælpe med komme lærermanglen til livs. Over for Berlingske har Kristian Jensen påpeget, at uddannelsen vil øge ansøgerantallet, »fordi den frie læreruddannelse forhåbentlig vil tiltrække nogle af dem, der i dag vælger at tage en cand. mag. eller tilsvarende«.

Det næste bliver, at vi skal diskutere, om man ønsker en privat pædagoguddannelse eller en privat socialrådgiveruddannelse Uffe Elbæk

Uffe Elbæk erkender da også, at der er brug for nytænkning, når det gælder den offentlige læreruddannelse, men han mener, at det kan løses ved at give mere frihed til professionshøjskolerne.

»Ambitionen om faglig og organisatorisk fornyelse kunne vi løse på et splitsekund ved at udpege eksempelvis tre eksisterende seminarer og give dem fristatus, ligesom vi gør med frikommunerne,« siger han.

»En hovsabeslutning«

Fredag var der deadline for, at Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg kan stille spørgsmål til forslaget, og Uffe Elbæk appellerer især til sine tidligere partifæller i Radikale Venstre og Alternativet om at genoverveje deres støtte.

»Jeg nægter at tro på, at Radikale har tænkt det her godt nok igennem. Det virker som en hovsabeslutning. Uagtet at jeg ligesom dem har en kærlighed til de frie skoler, er det slet ikke det, vi taler om her,« siger Elbæk.

En af stillerne bag forslaget er netop din tidligere radikale partifælle Marianne Jelved. Hun peger på, at en fri læreruddannelse vil kunne inspirere professionshøjskolernes læreruddannelser – har hun ikke en pointe?

»Der er intet i forslaget, hvor jeg tænker, at vi her står over for et pædagogisk fagligt nybrud,« mener Elbæk.

Debatten om en ny, fri læreruddannelse drejede sig i første omgang primært om Herning, fordi initiativtageren Morten Kvist er valgmenighedspræst i byen. Men siden er også Vejle blevet nævnt som en mulighed, og placeringen er ikke lagt fast i det beslutningsforslag, der blev førstebehandlet i sidste uge.

Derfor er der heller ingen lokal forankring, som det for eksempel er tilfældet med den frie læreruddannelse i Ollerup, understreger Uffe Elbæk og konstaterer på den baggrund, at »alting flyder«:

»Det er beskæmmende, at man kan træffe så vidtgående en beslutning på så tyndt grundlag, hvor konsekvenserne er så voldsomme.«

Artiklen er oprindeligt bragt i Skolemonitor.