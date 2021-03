Hård kritik: Puljen, der skal booste elevers trivsel, rækker til alt for lidt

Det lød flot med en trivselspulje på 600 millioner kroner, da et flertal i Folketinget i midten af februar indgik aftalen med det formål at styrke elevernes faglighed og trivsel – et behov, som er vokset som følge af nedlukningen.

Kun 88 millioner af puljen går dog til at arbejde direkte med trivsel på skolerne, og det afføder kritik fra Bupl samt forældre. Resten går blandt andet til et fagligt løft hos afgangselever og skolepraktik på erhvervsuddannelserne. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forsvarer den politiske aftale.

Men »puljen rækker som en skrædder i helvede«, siger Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening, Bupl:

»Alle er enige om, at det, der presser sig mest på, er børn og unges mistrivsel under corona. Der er en afgrundsdyb forskel mellem det, politikerne signalerer, og det, puljen er et udtryk for«.