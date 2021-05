Akademikerne og Dansk Industri hegler plan om uddannelser i provinsen ned

Virksomheder risikerer at få endnu større mangel på medarbejdere, de i forvejen skriger efter. Og kvaliteten af uddannelserne vil være i fare.

Der er ikke lutter ros fra Dansk Industri og Akademikerne til regeringens udspil ’Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund’, der blandt andet handler om at oprette 25 nye uddannelsesudbud og at udflytte op til ti procent af universitetsuddannelserne til områder udenfor de fire største byer. Formålet er at skabe bedre balance mellem land og by og at få »flere med på uddannelsesvognen«.