Sundhedsplejersker giver fem råd til en blid skolestart for barnet

At starte i skole er en stor ting for de fleste børn – og deres forældre. Det fleksible børnehaveliv er slut. En ny tid begynder med nye krav, nye venner og en ny kultur. En god skolestart er vigtig for barnets trivsel i skolen. Men hvordan kan man som forælder være med til at skabe et godt fundament for skolelivet?

Det ved Julie Tejg Jespersen og Helle Attrup-Christiansen noget om. De er sundhedsplejersker og arbejder på en stor folkeskole i Københavns Kommune og har gjort det i mange år. Sammen har de lavet podcast-serien ’Sundhedsplejerskerne’, der omhandler børn i skolealderen og har et afsnit om den gode skolestart. Politiken har været i kontakt med sundhedsplejerskerne og bringer her et udpluk af nogle af anbefalingerne.