Partier kræver svar om eksamenssnyd: Jeg tænker, at det bare har været fup og fidus

I årevis er Søndervangskolen i Aarhus blevet fremhævet og hyldet i nationale medier for at være et lysende eksempel på, hvordan man fagligt løfter tosprogede elever.

Men i gårsdagens Politiken rettede tidligere og nuværende lærere og tidligere elever kritik mod skolens ledelse om, at der er foregået snyd ved skolens afgangsprøver. Kritikken lyder, at samtlige afgangselever i 2016 og 2017 fik tildelt ekstra tid til dele af den skriftlige afgangsprøve i dansk. De siger også, at ledelsen i flere år skulle have fortalt skolens personale, hvilke fag der var blevet trukket ud til de mundtlige og skriftlige prøver i for god tid. Flere lærere siger, at de fik besked, så snart ledelsen fik besked fra ministeriet.