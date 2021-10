Aarhus Kommune erkender, at man fortiede oplysninger om systematisk eksamenssnyd

Selv om Aarhus Kommune vidste, at elever på Søndervangskolen havde fået længere tid til læseprøven ved 9. klasseeksamen i 2016 og 2017, videresendte den året efter resultaterne til Børne- og undervisningsministeriet. Uden at nævne snyderiet med et ord.

sagen kort Snyd med eksamen Tidligere og nuværende lærere og tidligere elever på Søndervangskolen anklager ledelsen for fusk med afgangsprøver. Ifølge kritikerne har ledelsen i flere år uberettiget givet alle elever ekstra tid og før tid afsløret, hvilke fag eleverne har udtrukket til afgangsprøverne. Børn og unge-chef Lisbeth Schmidt Andersen er bekendt med dele af sagen og har sat skolen under særligt tilsyn. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har onsdag på baggrund af Politikens dækning bedt Aarhus Kommune om en redegørelse. Vis mere

Det skete, da ministeriet i maj 2018 spurgte til skolens resultater i de nationale test i læsning. Skolen var nemlig blandt de skoler i Danmark, der dengang var længst fra den målsætningen om, at 80 procent af skolens elever skulle være gode til læse. Det blev derfor overvejet, om skolen skulle udtages til statsligt tilsyn. Skolen blev ikke udtaget på baggrund af kommunens oplysninger om »skolens positive karakterudvikling« og en samlet vurdering.

Det fremgår af den redegørelse, som Børne- og undervisningsministeriet har krævet, efter at Politiken onsdag i sidste uge beskrev, at der blev snydt med eksamen på Søndervangskolen.

STUK burde have været orienteret om uregelmæssighederne i 2016 og 2017. Det er beklageligvis ikke sket Børn og Unge, Aarhus Kommune

Fakta Redegørelsen I redegørelsen fra Aarhus Kommune til Undervisningsministeriet står der: Skolens »positive karakterudvikling« er blevet fremhævet af kommunen som et argument for, at skolen skulle undtages tilsyn. Kommunen beklager ikke at have orienteret styrelsen om »uregelmæssighederne i 2016 og 2017«. Daværende områdechef Kurt Kristensen har for ledelsen udtrykt, at han fandt det »stærkt kritisabelt« at der »to år i træk kan være problemer med prøveafviklingen«. Han iværksatte et »skærpet tilsyn« med prøverne i 2018. Opfølgningen på tilsynet med prøveafviklingen i 2018 kan kommunen ikke finde dokumentation for. Der er først dokumentation for et tilsyn med skolens prøveafvikling i 2020. Offentliggørelsen af udtræksfag er ændret i forbindelse med det skærpede tilsyn af Søndervangskolen i 2019. Skoleleder Rani Hørlyck har oplyst, at »prøvefagene ikke bliver offentliggjort på forhånd«. Vis mere

Politiken har fået aktindsigt i redegørelsen, og af den fremgår det, at kommunen i juni 2018 sendte en opgørelse over skolens karaktergennemsnit fra 2011 til 2017. Som tidligere beskrevet tog kurven for elevernes karakterer et gevaldigt hop i 2016 og 2017, hvor eleverne fik 45 minutter til den læseprøve, der normalt er afsat 30 minutter til.

Aarhus Kommune erkender nu i en redegørelse til Børne- og undervisningsministeriet, at den skulle have orienteret om uregelmæssighederne og beklager at det ikke skete:

»STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.) burde på et tidspunkt have været orienteret om uregelmæssighederne i 2016 og 2017. Det er beklageligvis ikke sket«.

I den 24 sider lange redegørelse beklager Aarhus Kommune tre gange ikke at have informeret ministeriet om skolens problemer ved afgangsprøverne i 2016 og 2017.