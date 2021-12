Under første nedlukning brugte skoleleder mest tid på de tosprogedes forældre. Nu gælder det bekymringer fra de ressourcestærke

råd

Sådan kan du tale med dit barn om vaccinen

Tag udgangspunkt i dit eget barn

Inddrag først barnet, når I som forældre har taget beslutningen.

Lyt til dit barns bekymringer og spørgsmål om vaccine. Børns Vilkår råder forældre til at spørge ind til, hvilke bekymringer barnet har, hvis man mærker modstand hos barnet, uanset om barnet skal vaccineres eller ej

Respektér forskellige holdninger til test og vaccine. Det er vigtigt, at forældre og andre voksne tænker ekstra meget over deres retorik over for hinanden og over for børnene, når snakken falder på vacciner, restriktioner og bekymringer.

Hvis ens barn eksempelvis spørger »Hvorfor skal Sille ikke vaccineres, når jeg skal?«, så fortæl stille og roligt, at det er Marias forældres beslutning, og at det er ok.

Kilde: Børns Vilkår

Vis mere