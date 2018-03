Rigtige kunder presser og motiverer eleverne

Det er jo kvindernes kampdag, og som sædvanlig vil det blive blæst op i medierne og af diverse feminister, at kvinder tjener 13 % mindre end mænd, og at kvinder i højere grad end mænd går ned i indtægt efter at have fået børn.

Af liberale kvinder bliver jeg ofte spurgt, om jeg ikke kan »se problemet«. Og selv med udsigt til at blive lynchet vil jeg holde fast i, at »nej, det kan jeg simpelthen ikke«.

Lad mig forklare hvorfor.

Som liberal er det nu engang min overbevisning, at man skal have mulighed for at træffe flest mulige valg for sit eget liv, og at man skal være fri til at vælge ud fra sine egne præferencer - og ikke ud fra, hvad der tilgodeser en statslig målsætning om ensretning.