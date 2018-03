Kommentar: Højskolen kan give svar i en ung verden af spørgsmål Ambitionen om at oplyse og viljen til at skabe et stærkt fællesskab er fortsat to af de styrker ved højskolen, som også i 2018 kan være med til at klæde unge mennesker på til at møde verden, skriver uddannelsesredaktør Poul Aarøe Pedersen i denne kommentar.

I sidste uge var jeg en tur på Krogerup Højskole. Den er som mange andre højskoler i landet en gammel og traditionstung dannelsesinstitution. Bevares, der findes højskoler, som er væsentligt ældre, men Krogerup er grundlagt af den nationale demokratiskjald, Hal Koch, så man mere end aner det historiske støv, der har samlet sig i krogene.

Jeg har været på mange andre højskoler og har tit fået det samme støv i næsen. Fra gamle hovedbygninger, spisesale fra en svunden tid med fællesskab og fra en selvforståelse, der er som skrevet ud af en ældgammel grundlov.

Men sidder de så bare og klør sig i Grundtvigs skæg derude?

Heldigvis er der nogle ting, der aldrig går af mode i højskoleverdenen

Nej, folkehøjskolerne er i udvikling, i rivende udvikling. For heldigvis ligger dette også i højskolernes natur: at de måske nok skal være en del af historien, men ikke kan leve af historien.

Og de unge mennesker, der i dag – mestendels – er dem, der fylder op på højskolernes dobbeltværelser, er et ganske levende vidnesbyrd om, at højskolelivet går videre. I alle mulige retninger.

»I virkeligheden var det lidt spontant, at jeg valgte at gå på højskole. Jeg havde holdt et par sabbatår og var begyndt at tænke på, at jeg skulle finde noget at læse. Men jeg oplevede også, at det stressede mig mere, end jeg glædede mig til det. Så jeg tænkte, at jeg måske ikke var helt klar til at læse endnu. Måske var det en idé at prøve at komme ud og møde nogle helt nye mennesker, lære noget på en ny måde og måske få sat nogle nye tanker i gang«, som 21-årige Katja Kvistgaard fortalte mig, da jeg spurgte hende om, hvorfor hun havde valgt at tage på Krogerup Højskole i et halvt år.

Højskolerne anno 2018

Denne udgave af Højskoleliv sætter fokus på nogle af de aktuelle udviklinger i højskoleverdenen. På skolerne, deres lærere og forstandere, der forsøger at gå nye veje for at kapre opmærksomheden hos en ny tids elever. Og på eleverne, der vælger at rive et halvt år ud af kalenderen, fordi de har en forventning om at udvikle sig – fagligt, personligt og på alle mulige andre måder.

Ved at tage læserne med rundt på forskellige af landets højskoler anno 2018 vil vi se på nogle af tidens tendenser og på nogle af de faldgruber, der åbner sig, når man piller ved et koncept, der snart har 175 år i vadsækken.

Hvorfor er der for eksempel ikke mange højskoler tilbage, der tager kristendommen alvorligt? Det kristne budskab har trods alt historisk spillet en ganske væsentlig rolle på mange højskoler.

Og et andet spørgsmål:

Er højskolerne en dannelsesinstitution eller en uddannelsesinstitution? Tja, det var i hvert fald ikke Grundtvigs oprindelige tanke, at folkehøjskolen skulle være et supplement til de eksisterende uddannelser. Det er da også værd at bemærke, at det ikke er Undervisningsministeriet, men Kulturministeriet, der har folkehøjskolerne som ressortområde.

Et rum til at stoppe op og tænke sig om

Alligevel ser vi i dag, at flere og flere højskoler tilrettelægger deres kurser, som om de var et tandhjul i det store nationale uddannelsesmaskineri. Det gælder for eksempel på Hadsten Højskole, som eleverne både kan bruge som springbræt til journalistuddannelsen eller politiuddannelsen. Er det et problem?