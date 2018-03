Harry Potter. Et tweet fra Lars Løkke. Game of Thrones. Prisvinder hiver alt ind i sin undervisning

Det er lige på og hårdt denne mandag morgen for 3.f i Nykøbing Katedralskole på Falster.

Eleverne i Brian Egede-Pedersens engelsk-klasse skal for alvor have pillet hul på Shakespeare med analyse af tre digte. Og så må snakken om fredagens fest på skolen sættes på pause.

Men først en opvarmningsøvelse.

En hurtig dissekering af en besked fra statsminister Lars Løkke Rasmussens på det sociale medie Twitter til præsident Trump i anledning af endnu et skoleskyderi i USA.

»Det mest pinlige er, at han skriver schoolshoutings (skoleråb, red.) i stedet for schoolshootings (skoleskyderier, red.)«, mener Nicolai Degn Pedersen.

Hans sidemakker Rikke Lykke Jørgensen er ikke imponeret over statsministerens manglende overensstemmelse mellem »subjekt og verballed«.

»Der er mange grammatiske fejl for så kort et tweet. Det virker useriøst, når man tænker på den position, han har«, siger hun.

Do not intend to interfere, but allow me to give a danish perspective: @realDonaldTrump, please, respond to the request of your youngsters who demands gun control. Don’t accept the world record in school shoutings. Make America great and safe again! #FloridaSchoolShooting #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 21. februar 2018

»Excellent!«.

Brian Egede-Pedersen afbryder seancen efter endnu en analytisk pointe fra klassen, der lader statsministerens tweet noget forpjusket tilbage.

Der er mange grammatiske fejl for så kort et tweet Rikke Lykke Jørgensen, elev

»Og nu bliver det oldschool. Væk med computerne. Har alle blyanter med? Ellers har jeg nogle her«, siger læreren.

Det er blevet tid til Shakespeare.

Alt kan bruges i undervisningen

Brian Egede-Pedersen vandt sidste år Politikens Undervisningspris, der uddeles til inspirerende lærere i grundskolen, gymnasierne og på erhvervsuddannelserne. Prisen uddeles i år 2. maj, og der er nu åbnet for indstillinger.

Den 34-årige gymnasielærer i engelsk og historie laver orienteringsløb med sine elever, der skal scanne QR-koder med mobilen og svare på spørgsmål til de Youtube-videoer, der popper op.

Han holder ’voksentid’, hvor eleverne kan spørge om alt fra videregående uddannelser til kviklån.

Men først og fremmest er han en gennemkompetent gymnasielærer, der varierer sin undervisning flittigt og har rigtig gode relationer til sine elever, som dommerpanelet påpegede i begrundelsen for at give ham prisen.

Jeg har endnu ikke rigtig fundet nogle grænser for, hvad jeg kan finde på at tage med i undervisningen Brian Egede-Pedersen, lærer

Ifølge Brian Egede-Pedersen selv er der nogle grundlæggende rettesnore i hans undervisning.

»I mine timer vil jeg gerne kunne ryste elevernes verdensbillede bare en lille smule. Der skal gerne komme en eller anden form for overraskelse, fordi det ofte er der, at de føler, at de har lært noget«.

Og så hiver han flittigt virkeligheden og populærkulturen ind i sin undervisning. Science fiction-eventyret om The Hunger Games. Harry Potter. En scene fra det amerikanske serieepos The Wire. Game of Thrones. Et tweet fra statsministeren.

»Vi skal lære at analysere, og det betyder, at vi skal lære at afkode budskaber rigtig rigtig hurtigt. Jeg har endnu ikke rigtig fundet nogle grænser for, hvad jeg kan finde på at tage med i undervisningen«, siger Brian Egede-Pedersen.

Foto: Emma Sejersen

Forkærligheden for fantasy-genren fik ham til at bruge nogle af de 75.000 præmiekroner fra Politikens Undervisningspris til at tage et sommerkursus i undervisning i fantasy på Cambridge University.

Det har været med til at styrke den faglige forankring, når han for eksempel indleder elevernes obligatoriske Shakespeare-forløb med en analyse af en scene i Harry Potter.

»Det første, man skal forstå, når man begynder at læse Shakespeare, er, at det er et manuskript, man sidder med, og ikke en roman«, forklarer Brian Egede-Pedersen.

»Eleverne er jo ikke vandt til at læse manuskripter, så i vores allerførste introduktion sammenlignede vi den samme scene i Harry Potter i romanversion, i filmversion og i manuskriptversion. Det blev en indgangsvinkel til at forstå den genre, der hedder manuskript«.

Shakespeare – en lummer fyr

Eleverne i 3.f. har omarrangeret klasselokalets borde i en stor firkant med en scene i midten i form af et bord.

Brian Egede-Pedersen retter med en håndbevægelse opmærksomheden mod to unge mænd, der begge har samlet deres lyse hårlokker i en hestehale.