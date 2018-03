Politikens Undervisningspris: Findes der virkelig ingen fantastiske lærere på Fanø, Samsø ... og i chefredaktørens hjemby? Det strømmer ind med indstillinger til Politikens Undervisningspris. Men der er bare pletter på danmarkskortet.

København, Aarhus, Odense, Aalborg.

De store byer er i den grad trækplastre, når det kommer til indstillinger af dygtige lærere til Politikens Undervisningspris.

Indstil en dygtig lærer Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere. Du kan indstille kandidater nu og frem til 4. april her. Prisen er inddelt i tre kategorier: Grundskolen, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. I hver kategori er der en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen.

Resten af Danmark er også godt med blandt de foreløbig over 900 indstillinger.

Bornholm, Lolland, Als og Thy.

Men der er også store bare pletter på danmarkskortet, hvor man kan se alle de indstillede lærere fra grundskolen, gymnasierne og erhvervsskolerne.

Langeland er ikke repræsenteret. Det samme gælder andre mellemstore danske øer som Fanø, Samsø, Læsø og Ærø.

Hvor bliver Grindsted af?

Og så er der også foreløbig ganske frit land i store dele af midt- og vestjylland med byer som Billund, Skjern, Varde og Grindsted.

Sidstnævnte, vil nogle måske vide, er også byen, hvor Politikens chefredaktør, Christian Jensen, voksede op. Han var elev på Søndre Skole i Grindsted fra slutningen af 1970'erne og frem.

Foto: Thomas Borberg Christian Jensen, Politikens chefredaktør.

Fra den tid kan han godt komme på lærere, der har sat et aftryk.

»Jeg kom ret skævt ind på skolen, fordi jeg allerede i børnehaveklassen blev kaldt adfærdsvanskelig. Jeg forstod godt, at det ikke var ment som ros. Jeg havde både svært ved at sidde stille og respektere ordrer«, siger Christian Jensen.

Jeg var pisseirriterende, men også lidt charmerende, så jeg slap af sted med mange ting. Også at snyde mig selv for at lære noget Christian Jensen

I de små klasser kom det derfor på godt og ondt til sammenstød med den dominerende lærerautoritet i skikkelse af fru Larsen, fortæller chefredaktøren.

»Hun var lærer af den gamle skole med disciplin. Jeg kom meget uden for døren og fik meget skæld ud. Men jeg har meget at takke fru Larsen for, fordi hun insisterede på, at man skulle opføre sig ordentligt og gøre, hvad der blev sagt«, siger Christian Jensen.

»Jeg var pisseirriterende, men ind imellem også lidt charmerende, så jeg slap af sted med mange ting. Herunder at snyde mig selv for at lære noget«.

En stille manipulation

I 6. klasse kom dansklæreren Tove til, og så skete der også så småt noget med Christian Jensens indstilling til det at gå skole.

»Hun var en moderne og sindssygt dygtig lærer. Hun accepterede mig på en anden måde og fik manipuleret mig i retning af bøgerne. Fra slet ikke at have læst, så begyndte jeg at læse helt vildt. Og det har jeg sådan set gjort siden«, siger Christian Jensen.

Tove formåede at bevare en følelse hos mig af, at jeg bestemte selv, men i realiteten styrede hun mig fuldstændig i retning af bøgerne Christian Jensen

Han er ikke sikker på, præcis hvad Tove gjorde. Og måske er det netop den hemmelighed, som gode lærere kender til og kan bruge i praksis.

»Tove formåede at bevare en følelse hos mig af, at jeg bestemte selv, men i realiteten styrede hun mig fuldstændig i retning af bøgerne. Og det er jo det, en dygtig lærer kan«, siger Christian Jensen.

Meget oplyste pletter mangler

Efter en skolesammenlægning i Grindsted sidste år er Søndre Skole blevet til Lynghedeskolen.

Men hverken fra Lynghedeskolen eller andre skoler i området er der kommet indstillinger af lærere til Politikens Undervisningspris. Og det kan godt undre Christian Jensen.

»Det er mærkeligt. Det er helt utroligt, for det drejer sig jo om ellers meget, meget oplyste pletter i det mørke Jylland. Så det er mig ubegribeligt. Det må komme«.

Det er muligt at få hele landet med på undervisningsprisens danmarkskort, for der er åbent for indstillinger frem til og med onsdag 4. april.

Politikens Undervisningspris uddeles til dygtige lærere i grundskolen, gymnasierne og på erhvervsuddannelserne. I hver af de tre hovedkategorier præmieres hovedvinderen med 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner ved prisfesten i Politikens Hus 2. maj.

Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om undervisningsprisen.