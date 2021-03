Over tusind personer har allerede indstillet en lærer til Undervisningsprisen

På ni dage har over tusind personer allerede indstillet deres yndlingslærer eller hold af lærere til Politikens Undervisningspris, der hvert år uddeles til de dygtigste og mest engagerede lærere i Danmark.

Du kan se her, om din lærer er blevet indstillet. Hvis du selv sidder med en lærer i tankerne, som har haft en særlig betydning i dit liv, bragt undervisningen et nyt sted hen med humor, personlighed eller noget helt tredje, kan du indstille dem her, ligegyldigt om de allerede er at finde blandt indstillingerne eller ej.

Fakta Politikens Undervisningspris 2021 Politiken sætter fokus på de gode lærere og på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Du indstiller din kandidat på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvilke lærere der ellers er indstillet til prisen. Der bliver i alt uddelt ni priser. Der uddeles én hovedpris på 75.000 kr. i hver af de tre kategorier. Derudover uddeles to særpriser per kategori a 25.000 kr. Priserne uddeles tirsdag 11. maj 2021 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden. Villum Fonden er en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

Den lærer, der har fået flest indstillinger indtil videre er latinlærer på Ingrid Jespersens Gymnasium i København, Susanne Thorhauge, som Politiken besøgte tirsdag. Hun har fået 81 indstillinger fra sine elever og kollegaer.

Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Der bliver i alt uddelt ni priser ved en prisfest i Pressen i Politikens Hus. Der uddeles én hovedpris på 75.000 kr. i hver af de tre kategorier. Derudover uddeles to særpriser per kategori a 25.000 kr.

Du kan indstille din lærer indtil d. 5. april ved midnat.