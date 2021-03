Nu er der kun en uge tilbage til at indstille en lærer til Undervisningsprisen

Siden 2. marts er det strømmet ind med indstillinger af dygtige lærere til Politikens Undervisningspris.

Lige nu ligger der 1.600 indstillinger klar, som fagpanelerne giver sig i kast med efter påske. Du kan stadig nå at få din egen yndlingslærer eller lærerteam med i puljen. Indstil dem her.

Lærere fra erhvervsskoler, gymnasier og grundskoler dyster om hovedpriserne på 75.000 kroner, og to særpriser i hver kategori på 25.000 kroner. Priserne uddeles i Pressen i Politikens Hus 11. maj.

Ved seneste optælling var der 136 indstillinger i erhvervsskolekategorien, 1.028 i gymnasiekategorien og 408 i grundskolekategorien.

I næsten alle indstillinger er der lagt vægt på lærernes indsats under onlineundervisningen, som har præget en stor del af skoletiden for alle skoleelever det seneste år.

Der er lærere, der er indstillet for at have udviklet særlige danse for eleverne. Lærere, som kommer rundt og besøger hver elev i klassen og spørger, hvordan de har det med at være hjemme. Lærere, som sørger for, at undervisningen aldrig bliver monoton, og at eleverne så vidt muligt skal ud i virkeligheden.

Og så er der et lærerhold, der har udviklet et helt tv-show for at fremme socialt fællesskab og modvirke frafald på sosu-udddannelsen.

Der er også dem, der er indstillet for brændende engagement, humor og livsvisdom, der kan gøre selv de kedeligste fag sjove.

Kender du én lærer, der også fortjener en hyldest? Så indstil dem til prisen på politiken.dk/indstil inden midnat 5. april.