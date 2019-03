Overskudsvarme vil fortsat havne hos fuglene

Et udkast til nye regler for salg af overskudsvarme fra industrien vil bremse et meget stort projekt i Aalborg. Branchen appellerer til politikerne om at skifte kurs.

Trods bred politisk enighed om, at der skal mere skub i udnyttelsen af overskudsvarme fra industrien til fjernvarme, ligger forhandlingerne om de konkrete regler langt fra, hvad industrien og fjernvarmebranchen vurderer er nødvendigt.

Ifølge regeringens udkast til en politisk aftale om de fremtidige regler på området vil brugen af overskudsvarme til fjernvarme i de kommende år stige med 35 procent, hvilket svarer til opvarmning af godt 20.000 husstande.

Det er blot en femtedel af det potentiale, der skønnes at være i overskudsvarme, som i dag sendes ud til fuglene. Og det er mindre, end en enkelt virksomhed, cementfabrikken Aalborg Portland, er parat til at levere til Aalborg Forsyning.

Hvis man har 250 millioner kroner til investeringer, anbringer man dem der, hvor forrentningen er højest. Det vil private investorer altid gøre Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland

Virksomheden vil kunne levere overskudsvarme nok til at opvarme 29.000 husstande foruden de 23.000 aalborgensiske husstande, der allerede i dag får overskudsvarme fra Aalborg Portland. Men det nye projekt vil ikke blive realiseret, hvis reglerne bliver, som politikerne har lagt op til, siger Aalborg Portlands administrerende direktør, Michael Lundgaard Thomsen.

Projektet kræver en investering fra virksomhedens side på 250 millioner kroner. Men udkastet til politisk aftale lægger efter Aalborg Portlands opfattelse op til en for stram regulering af, hvad virksomheder må tjene på at sælge overskudsvarme.

Michael Lundgaard Thomsen, hvorfor er det ikke nok, at I får jeres udgifter dækket og en vis forrentning oveni?

»Det er vores ejere, som i princippet skal lægge den finansiering på bordet. Og hvis man har 250 millioner kroner til investeringer, anbringer man dem der, hvor forrentningen er højest. Det vil private investorer altid gøre. Det gælder også, hvis de skal lægge penge i et meget fornuftigt grønt projekt, som overskudsvarme jo er. Det er der ikke taget højde for i det udkast, der ligger i dag«, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Virksomheden bakkes op af Aalborg Kommune, som ejer Aalborg Forsyning, der skal aftage overskudsvarmen og sende den ud i fjernvarmenettet. I en fælles pressemeddelelse fastslår de to parter, at det nye overskudsvarmeprojekt vil sænke CO 2 -belastningen med 275.000 tons om året, fordi det vil erstatte kulfyring. Samtidig vil fjernvarmeforbrugerne slippe 40-60 millioner kroner billigere om året.

Forbrugerne er sikret

Den foreslåede begrænsning af virksomhedernes fortjeneste på at sælge overskudsvarme skal ifølge udkastet til aftale »beskytte forbrugerne mod højere varmepriser«.

Men den beskyttelse findes allerede i lovgivningen, mener Michael Lundgaard Thomsen, for fjernvarmeselskaberne må kun købe overskudsvarme, hvis det er billigere end andre brændsler. Samme argument lyder fra Dansk Industri og Dansk Fjernvarme, som i sidste uge rettede en fælles henvendelse til regeringen og Folketingets partier, som skal forhandle aftalen om bedre udnyttelse af overskudsvarme på plads.

Og det er et godt princip, siger Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i miljø- og energiret ved Syddansk Universitet og har et indgående kendskab til lovgivningen på fjernvarmeområdet.

»Man kan også spørge, hvorfor i alverden fjernvarmeselskaberne skulle købe overskudsvarme, der er dyrere end det, de har i forvejen. Det har de ikke noget incitament til. Ret beset tror jeg ikke, at der er behov for denne ekstra prisregulering«, siger Bent Ole Gram Mortensen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) sidder for bordenden i forhandlingerne, da der er afgift på overskudsvarme. Den vil formentlig blive sænket for at få mere gang i udnyttelsen af overskudsvarmen. Han er ikke sikker på, at de nuværende regler vil beskytte fjernvarmeforbrugerne mod for høje priser, hvis der ikke bliver lagt loft over fortjenesten på salg af overskudsvarme. Det er nemlig »ganske kompliceret« at finde ud af, hvilken pris man skal holde overskudsvarmen i det konkrete projekt op imod, siger han.

Karsten Lauritzen vil af princip ikke kommentere aftaleudkast, men siger:

»Når vi ikke har lavet en aftale endnu, er det, fordi vi skal ramme det rigtige punkt, som sikrer, at overskudsvarmeprojekter bliver til noget, men at der ikke bliver en meget, meget høj profit, som det i sidste ende er fjernvarmeforbrugerne, der skal betale. Det har vi ikke fundet endnu«.

Karsten Lauritzen håber og tror imidlertid, at en aftale kan falde på plads, når regeringen og partierne mødes i næste uge.