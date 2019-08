Lækket FN-rapport: Udnyttelse og dyrkning af jorden truer vores forsøg på at bekæmpe klimaforandringer

Reduktionen af CO 2 -udledning fra industri og biler erikke nok til at bremse den globale opvarmning - fødevareproduktionen må også lægges om. Det er en af hovedkonklusionerne i ny rapport, der er blevet lækket.

Koen er et sødt dyr ved første øjekast. Men ved nemmere eftertanke er der også noget ganske faretruende over den, når den står og bøvser og prutter. Derfor kan det at skifte hakket oksekød ud med plantebaseret fars kan være et skridt på vejen til at redde Jorden for de massive forandringer, som i sidste måned resulterede i varmerekorder rundt omkring i verden.

Det fremgår af en lækket rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, hvis indhold først skulle fremlægges i den kommende uge i Geneva, der fastslår, at det er umuligt at holde de globale temperaturer på et sikkert niveau – medmindre der altså sker nogle seriøse forandringer i forhold til måden, hvorpå mennesker producerer mad og udnytter jordens ressourcer.

Det skriver The Guardian.

Som det ser ud nu, udnytter vi 72 procent af planetens isfri overflade til at producere mad til et stadigt stigende befolkningstal. Derudover står landbrug, skovbrug og andre arealanvendelser op mod en fjerdedel af den samlede drivhusgasudledning. Det er især kvægbrug og rismarker, men også skovrydninger, der er de helt store syndere i klimaregnskabet, advarer forfatterne bag rapporten.

Overalt i verden ødelægges enorme skovområder for at dyrke palmeolie, opdrætte kvæg og producere foder til dyr. Det skal stoppe nu Richard George, leder af Greenpeaces skovafdeling

Siden 1961 er et område på størrelse med Australien blevet opdyrket til landbrug ifølge Sky News.

Opdyrkningen af jorden er dermed nødt til at blive omlagt til en være bæredygtig måde, lyder opfordringen. Det kræver ifølge rapporten, at vores samlede kødproduktion bliver reduceret gevaldigt for at mindske metangasudslippet forbundet med kvægproduktion. Vores konsumering af kød er fordoblet siden 1961, og metangasudslippet fra kvæg og får er steget med 70 procent, skriver Sky News. Derudover skal der også sættes en stopper for madspild rundt omkring i verden.

Et muligt løsningsforslag går på at blive vegetar eller veganer:

»Forbruget af sunde og bæredygtige diæter såsom dem, der er baseret på grove korn, bælgfrugter, grøntsager, nødder og frø ... har et stort potentiale, når det kommer til en reduktion af drivhusgasudledningen«, står der i rapporten.

Forandringen skal ske nu

Intensiveringen af vores måder at udnytte landbruget har øget den såkaldte jorderosion, der ødelægger jorden og miljøet ved at slide på landskabet. Og den har ligeledes været med til at øge Jordens befolkningstal fra 1,9 milliarder for et århundrede siden til 7,7 milliarder i dag. Og problemerne ser ud til at blive værre og mere omsiggribende ifølge rapporten.

Alene i juli har nyheder om enorme mængder af indlandsis, som er smeltet hurtigere end nogensinde før, varmerekorder over hele Europa, hvor temperaturerne blev målt til at være mellem 1,5 grader og 3 grader højere end normalt, og globale temperaturer på 1,2 grader højere end tidligere gennemsnitsmålinger for juli.

»Vi bevæger os nu tættere og tættere på nogle farlige vendepunkter for, hvordan klimaet agerer. Den seneste lækkede rapport om IPCC’s arbejde afslører, at det vil være meget vanskeligt at opnå de reduktioner, vi er nødt til for at forhindre vendepunkterne«, siger Bob Ward fra Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment ifølge The Guardian.

Vores måde at agere på inden for fødevareproduktionen er en »katastrofe«, lyder det fra Richard George, leder af Greenpeaces skovafdeling.

»Overalt i verden ødelægges enorme skovområder for at dyrke palmeolie, opdrætte kvæg og producere foder til dyr. Det skal stoppe nu. Vi kan ikke beskytte vores klima, og vi kan ikke forhindre artsudryddelser, hvis ikke vi forandrer måden, hvorpå vores fødevaresystem fungerer – og hvordan vi bruger jorden«, siger han til Sky News.

Forud for offentliggørelsen af rapporten 8. august siger Verdensnaturfondens hovedrådgiver for klimaforandringer, Stephen Cornelius, at en omlægning af vores brug af jordens ressourcer skal finde sted nu ifølge Sky News. Og det er blandt andet hensigten med rapporten: at mejsle det budskab ind i granit.