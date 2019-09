Når Danmark og Etiopien i dag skal lede det grønne energispor ved klimatopmødet i New York, vil de være i selskab med Rachel Kyte, en af verdens førende eksperter i bæredygtig energi. Politiken satte hende stævne, da hun for nylig besøgte Danmark.

Rachel Kyte kommer direkte fra et morgenmøde med udviklingsminister Rasmus Prehn (S). Hun er en af verdens førende eksperter i bæredygtig energi, og Politiken har sat hende stævne for at høre hendes udlægning af klimaudfordringen forud for klimatopmødet i New York.