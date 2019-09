Det er for sent: Verdenskendt forfatter sparker til klimadebat med provokerende indlæg

Det er for sent at undgå klimaforandringer, mener Jonathan Franzen. I stedet bør man lægge vægten på at afbøde virkningerne. Teksten har fået debatten til at gløde.

Det er for sent:

Det er for sent at stoppe den globale opvarmning. Alle, der tror noget andet, lever i en tilstand af fornægtelse. Så i stedet for at bruge penge og kræfter på at undgå klimakatastrofen kan man lige så godt koncentrere sig om at afbøde dens virkninger.

Med dette budskab har den amerikanske forfatter Jonathan Franzen bragt en allerede intens debat op i et helt nyt leje. Hans essay, som blev bragt i søndags i magasinet The New Yorker, har udløst forundrede, frustrerede og indimellem rasende reaktioner fra klimaeksperter og kommentatorer, der dækker emnet.

I essayet, som Politiken i dag bringer i sektionen PS, har Franzen en række kerneargumenter. Her er et overblik over nogle af dem – og nogle af de kommentarer, det har udløst.

1 Klimakampen er allerede tabt

»Klimaapokalypsen kommer. For at forberede os på den er vi nødt til at erkende, at vi ikke kan forhindre den«.

Jonathan Franzen er ikke klimaskeptiker. Han er enig i, at global opvarmning findes, og at den er menneskeskabt. Det overordnede budskab i hans essay er, at man snyder sig selv, hvis man tror, at det er muligt at vende udviklingen i tide. Vi er allerede kommet for langt ud.

Det er umiddelbart i modstrid med konklusionen i den hidtil største klimarapport, som FN’s Klimapanel, IPCC, udgav i oktober 2018. Her var konklusionen, at det godt kan lade sig gøre at bremse og endda stoppe den globale udledning.

Nogle mente, at The New Yorker slet ikke burde have bragt indlægget.

»Det er svært at forestille sig større medier bringe essays, der erklærer alle forsøg på at afskaffe fattigdom håbløse. Eller fortæller kræftpatienter, at de blot skal give op«, skrev John Upton, redaktør på webmediet Climate Central, på Twitter.

2 Mennesket kan ikke forandres

»Kald mig pessimist eller kald mig humanist, men jeg har svært ved at tro på, at menneskets natur ændrer sig grundlæggende inden for den nærmeste fremtid«.

Franzen mener, at mennesket grundlæggende ikke er villigt til at forandre sin levevis i det omfang, der er nødvendigt – i hvert fald ikke alle mennesker. Måske bliver New York grøn, men Texas vil ikke opgive olie eller firehjulstrækkere. Og det er urealistisk at tro, at alle mennesker på hele kloden vil opgive racehad, arbejde sammen og betale den ekstraskat, der skal til.

Katherine Richardson, der er professor ved Københavns Universitet og har været medforfatter til IPCC’s rapporter, tror, at han undervurderer menneskets villighed til at forandre sig.

»Historien viser os, at da mennesker indså, at deres forbrug af ressourcer på det lokale plan truede deres fortsatte trivsel – forurenet vand, mangel på vildt og så videre – indførte de samfundsregler, som regulerede forbrug af de lokale miljøressourcer«, skriver hun i en mail til Politiken. Tilsvarende lykkedes det at sætte ind mod nedbrydningen af ozonlaget.

3 To grader er endestationen

»Blandt forskere og politiske beslutningstagere er der konsensus om, at vi vil passere denne skillelinje, hvis den globale middeltemperatur stiger med mere end to grader (måske en smule mere, men måske en smule mindre)«.

Intet enkeltpunkt har fået så mange kommentatorer op i det røde felt. For påstanden virker grebet ud af den blå luft.

Begrebet kaldes tipping points, uigenkaldelige vendepunkter, og de findes. For eksempel var Sahara grøn så sent som for 6.000 år siden, men en række regionale ændringer i klimaet fik miljøet til at kollapse.

Der er dog ikke videnskabeligt belæg for, at cirka to grader er et magisk tal. Tværtimod. Tipping points er notorisk usikre. En stor undersøgelse i 2013 konkluderede, at der findes mange forskellige tipping points, nogle få omkring 2-4 grader, mens mange andre lå meget højere, måske mindst 4 eller 8 grader. Og ingen ved, hvordan de vil krydsvirke.