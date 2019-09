Det er for sent at redde kloden: Videnskabsfolk raser over Jonathan Franzens klimapessimisme

I et indlæg i The New Yorker skriver den verdensberømte forfatter Jonathan Franzen, at klimakatastrofen kommer, uanset hvad vi gør. Det har fået videnskabsfolk til at beskylde ham for et sortsyn, der er helt ude af trit med videnskaben.

Det er for sent at redde kloden:

Den verdensberømte forfatter Jonathan Franzen er gerådet ud i et større twitteruvejr efter et indlæg i The New Yorker, hvor han erklærer, at kampen mod klimaforandringer er nytteløs, skriver Business insider.

I essayet ’What If We Stop Pretending’ skriver Jonathan Franzen, at klimakatastrofen kommer, uanset hvad vi gør, og at klimaaktivister, der håber, at man kan nå at ændre det, lider af vrangforestillinger. De bør indse realiteterne.

»Hvis du er under 60 år, er der ret stor risiko for, at du vil komme til at opleve omfattende destabilisering af livet på jordkloden - masser af fejlslagen høst, apokalyptiske brande, økonomier, der braser sammen, enorme oversvømmelser, hundreder af millioner af flygtninge, der flygter fra områder gjort ubeboelige på grund af den ekstreme varme eller permanent tørke. Hvis du er under 30 år, vil du helt sikkert komme til at opleve det«, skrev Jonathan Franzen blandt andet.

Men sortsynet og magtesløsheden er helt ude af trit med videnskaben, skriver en række klimaeksperter ifølge Business Insider på Twitter.

Klimaforsker og direktør for Project Drawdown, Jonathan Foley, skriver, at Franzens indlæg er »overfladisk og dårlig researchet«:

»Det er formentlig et af de værste indlæg om klimaet, der ikke kommer fra klimabenægterne, jeg nogen sinde har læst«, skriver han.

This is such a shallow, poorly researched, self-indulgent piece.



Probably one of the worst climate pieces I’ve ever read outside the denier’s camp.



https://t.co/DDhaCGc9u3 — Dr. Jonathan Foley (@GlobalEcoGuy) September 8, 2019

Forfatteren Alex Steffen, der skriver og holder foredrag om bæredygtighed og jordens fremtid, kalder Franzens tekst »det værste indlæg om klimaforandringer, der er publiceret i dette årti«.

I would vote for this as the worst piece on climate change yet published this decade—flawed in both concept and execution, morally cowardly, and lavishly self-indulgent.https://t.co/IoI8I81lPK — Alex Steffen (@AlexSteffen) September 8, 2019

Og Leah Stokes, der er adjunkt på universitetet UC Santa Barbara kalder Franzens indlæg »så langt ude, at det ville være grinagtigt, hvis det ikke var så problematisk. Elsker når vores vigtigste publikationer giver stemme til dommedagsagtige klimaforudsigelser, der er helt ude af trit med virkeligheden«.

Thanks @NewYorker for publishing this terrible article by Jonathan Franzen which is so off base it would be laughable if it wasn’t so problematic. Love it when our most prominent outlets give voice to doomsday climate predictions that are wildly out of step with reality. THREAD. pic.twitter.com/NL2PpfJB5w — Leah Stokes (@leahstokes) September 8, 2019

Redaktøren for magasinet Climate Central, John Upton skriver, at »det er svært at forestille sig toneangivende publikationer, der erklærer alle bestræbelser på at reducere fattigdom for håbløse. Eller fortæller kræftpatienter, at de bare skal give op«.

Business Insider har uden held forsøgt at få Jonathan Franzen og The New Yorker til at kommentere den hårde kritik.