Katrine Marie Guldager elsker fiktion: »Folk skal kunne læse mine bøger uden at kende mig«

For Katrine Marie Guldager er det vigtigt at kunne diskutere sine bøger med læserne, uden at nogen føler, det er hende, de taler om. Forfatteren fortæller her, hvorfor hun elsker fiktion. Og hvorfor hun har det lidt svært med autofiktion.