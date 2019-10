Slut med osende lastbiler og gravkøer: København kræver totalt dieselforbud i byggeriet

Det skal være slut med store gummigeder og gravkøer, der sender beskidte dieseldampe op fra byernes byggepladser. I hvert fald, hvis man spørger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Han ønsker en lovændring, så kommunerne kan kræve, at både offentlige og private byggerier laves med miljøvenlige maskiner. Det er et vigtigt led i, at byen – der fra i dag er vært for det fire dage lange globale C40-klimatopmøde – kan nå sit mål om at blive CO 2 -neutral i 2025.

»I første omgang bliver det med at have biobrændstof på maskinerne, men på sigt bliver det også, at de skal være elektrificerede«, siger Frank Jensen.

Som det er nu, har kommunerne ikke lov til at stille den slags detaljerede krav, når der skal bygges nye private boliger eller kontorhuse. De skal rette sig efter planloven, der sætter grænserne for, hvad de må kræve af nye byggerier. Og den slags klimakrav er ikke skrevet ind i loven.

Det er ellers store besparelser i drivhusgasser, der kan være tale om. Københavns Kommune har beregnet, at alene de store maskiner på dens byggepladser hvert år udleder det, der svarer til 80.000 tons CO 2 .

Københavns mål er at få CO 2 -udledningen i nul i 2025 – altså, at al udledning modsvares af for eksempel vindmøllestrøm andre steder. Lige nu udleder byen ifølge sin officielle klimaplan omtrent 1 million tons om året, og det ventes at at falde til 200.000 tons i 2025. Nu leder kommunen efter metoder til at fjerne det sidste efterslæb.

Kommunen er allerede ved at indføre klimakravene om grønt brændstof til sine egne byggerier, og det giver god mening at udvide kravet til private, mener Henrik Friis, der er branchedirektør i byggeriets organisation, Dansk Byggeri. I hvert fald, hvis man starter lidt forsigtigt.

»Det er helt nyt for mig, men det er en rigtig god ide at se på byggepladserne, og de byggemaskiner, han taler om, findes jo – selv blandt store gravemaskiner findes der nogen, der kan køre på el. De er bare op til tre gange så dyre. Men de bliver jo billigere«, siger han.

Jeg er glad for, at kommunerne også ser sig om en vigtig del af løsningen Simon Kollerup, erhvervsminister (S)

Derfor håber han, at kravene indføres så langsomt, at entreprenørerne kan nå at skaffe sig eller lease eldrevne maskiner. Men det er en god ide, at man i første omgang kan klare sig med at bruge biobrændstof, siger han.

Minister er positiv

En ændring af planloven er et følsomt skridt, fordi loven er en af de ømme brudflader mellem statens og kommunernes magt.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil derfor ikke love noget. Men samtidig erkender han, at regeringen kan bruge alle ideer for at nå sit mål om at halvere Danmarks CO 2 -udslip det næste årti.

»Jeg er glad for, at kommunerne også ser sig som en vigtig del af løsningen på det her. Så det er jeg positiv over for at kigge på«, siger Simon Kollerup.

Ministeren vil dog først have overstået den årlige evaluering af planloven, som er i gang lige nu.

Overborgmesteren har opbakning i højre side i Københavns Borgerrepræsentation. Jakob Næsager, der er gruppeformand hos Konservative, understreger, at erhvervslivet skal have råd til at opfylde kravene. Samme holdning har Caroline Næsager (V).

»Det er fint, at kommunerne stiller krav; det skal bare være i dialog med branchen«, siger hun.