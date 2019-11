Møllekonge skal hjælpe regeringen med at opfylde sine klimaløfter

Statsministeren vil have virksomheder med i klimakampen. Chefen for verdens største selskab inden for havvind får en vigtig rolle.

En af Danmarks mest magtfulde erhvervsledere får en nøglerolle som ny klimarådgiver for regeringen. Statsminister Mette Frederiksen (S) har udpeget Henrik Poulsen, topchef for Ørsted, til at stå i spidsen for et nyt panel af folk fra energisektoren, der under stort tidspres skal komme med idéer til, hvordan Danmark kan nå sine klimamål.

Panelet er et af mellem 10 og 15 såkaldte klimapartnerskaber, som regeringen er ved at skabe inden for en række områder som tung industri, shipping, detailhandel – samt altså energi- og forsyningssektoren. Grupper af erhvervsfolk skal brainstorme sig frem til, hvordan regeringen kan nå sit mål om at sænke udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Samtidig skal de finde ud af, hvad der kan blokere for målet.

Og det haster. Klimaminister Dan Jørgensen (S) forventer det første idékatalog allerede i foråret, når regeringen skal i gang med at forhandle med Folketingets partier om en ny klimaaftale.

Ørsted er verdens største ejer af havvindmølleparker. Selskabet måtte sidste år lave en stor nedjustering i sit regnskab og lancere en spareplan, fordi konkurrencen er for hård og indtjeningen for lav. Måske ikke det bedste udgangspunkt. Men når det gælder det danske klimamål, siger Henrik Poulsen til Politiken, at han tror, at målet kan nås.

»Det er ikke let, og 70 procent er ambitiøst, men det er den rette ambition at sigte efter. Den presser os til at tænke kreativt og innovativt, og den presser os til at arbejde sammen på tværs af områder. Ellers bliver det svært«, siger han.

Fakta Danske klimamål Regeringen og dens støttepartier R, SF og EL har vedtaget, at Danmarks CO 2 -udledning skal falde 70 procent fra FN’s basisår, 1990, til 2030. Målt fra i dag skal udledningen cirka halveres. K, DF, LA og V har siden tilsluttet sig målet, så længe det ikke koster erhvervslivet dyrt. En ny klimalov skal sætte de overordnede rammer for klimapolitikken. Den ventes vedtaget inden jul. Til foråret begynder forhandlingerne om en mere detaljeret klimaplan, der skal komme med konkrete politiske planer for, hvordan målet skal nås.

Statsministeren har i de seneste uger ved flere lejligheder gjort sig umage for at understrege, at klimakampen ikke må koste på velfærd, ulighed eller arbejdspladser. Klimapartnerskaberne, som hun først luftede i september, er hendes – og regeringens – måde at markere, at der vil blive lyttet til erhvervslivet.

Klimaminister Dan Jørgensen understreger dog, at det ikke er ønskesedler, regeringen vil have fra Henrik Poulsen og den halve snes andre grupper. Det er populært sagt et sammenskudsgilde, der skal på menuen, ikke et tag selv-bord.

»Det her skal ikke bare være anbefalinger. Vi skal nok levere vores del, men det handler altså også om at få industrien til at forpligte sig«, siger han.

»Hvis vi skal nå målet om de 70 procent, så skal hele Danmark være med – også industri og erhvervsliv. Men det er samtidig en enorm mulighed for dem, for der skal foretages enorme investeringer i klimaløsninger, ikke bare i Danmark, men på verdensplan. De virksomheder, der går forrest, kommer til at få rigtig gode og gunstige vilkår«.

Fra cement til havvind

Det er især formændene i klimapartnerskaberne, der får centrale roller. De skal udpege de branchefæller, de vil brainstorme med. De skal også holde fælles rapporteringsmøder med regeringen, hvor de blandt andet skal prøve at finde løsninger på tværs af sektorer.

Den første formand blev udpeget i torsdags: Michael Lundgaard Thomsen, topchef for cementproducenten Aalborg Portland – den største CO 2 -udleder i selve Danmark – skal lede gruppen med tung industri.

Henrik Poulsen er den anden, der bliver udpeget. Hans sektor er nok den vigtigste af dem alle, fordi den leverer drivkraft til de andre og omfatter så forskellige områder som sol og vind, olie og gas, biomasse, udbygning af elnettet og biobrændstof.