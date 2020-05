Ingeniørernes klimaplan: Vi skal fjerne en million fossilbiler fra vejene

Danskerne kan kun fortsætte med at købe benzin- og dieselbiler i to år, hvis det skal lykkes at reducere klimaudslippet fra vejene, viser ny plan fra Ingeniørforeningen IDA.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danmark skal fjerne omkring en million benzin- og dieselbiler fra vejene, hvis det skal lykkes at nedbringe udslippet fra vores transport, så det lever op til målet om at reducere med 70 procent i 2030.

I en ny rapport demonstrerer Ingeniørforeningen IDA sammen med forskere fra Aalborg Universitet, hvordan udslippet fra transport og energi kan sænkes, så de opfylder de politiske ambitioner. En forudsætning er, at danskerne næsten halverer forbruget af fossil olie og diesel i personbiler.

Ingeniører: Grøn omstilling uden merpris Ingeniørforeningen IDA’s rapport dokumenterer, at udslippet fra transport og energi kan sænkes, så det lever op til målet om en 70 procent reduktion i 2030, uden at det koster statskassen ekstra. Ifølge rapporten skal der investeres 500 milliarder kroner de næste 10 år i nye og grønne løsninger. Det bliver modsvaret af en tilsvarende besparelse på at købe brændsler. De fire største investeringer er: Renovering af bygninger: 124 milliarder kroner Vindmøller: 78 milliarder kroner Elkøretøjer: 73 milliarder kroner Varmepumper: 70 milliarder kroner Det er Ingeniørforeningens fjerde klimarapport. De forrige udkom i hhv. 2006, 2009 og 2015. Vis mere

Det indebærer, at der i 2030 kun må køre mellem 1,5 og 2 millioner fossilbiler, afhængigt af hvor mange kilometer de kører. Der er 2,6 millioner biler i den danske bilpark i dag, og 1,1 millioner af dem vil stadig køre på vejene i 2030.

Med et årligt bilsalg på over 200.000 biler kan danskerne altså kun købe fossilbiler i samme takt i yderligere et par år. Derefter skal de være ude af forhandlernes udstillinger.

»Det handler ikke i så høj grad, om vi har en million elbiler, men om, at vi skal have fokusere på målet om færre biler på benzin og diesel«, siger professor Henrik Lund, Aalborg Universitet, som er førsteforfatter på rapporten.

1,3 millioner elbiler

Ingeniørernes plan indeholder en kraftig stigning af salget af elbiler, som der i 2030 skal være 1,3 millioner af. Sammen med en investering i elektriske varebiler, busser og særlige veje til elektriske lastbiler vil det koster 73 milliarder kroner. Dertil kommer et par milliarder til ladestandere, så bilejerne kan lade elbilerne op.

Med de mange nye elbiler vil både antallet af biler og trafikken på vejene stige. Alligevel barberer planen næsten to tredjedel af dagens udslip på blot ti år. 70-procent-målet skal ellers ses i forhold til udslippet i 1990.

»Det haster. De næste 10 år skal vi nå lige så meget, som vi har nået de forgangne 30 år. Vi er nødt til at være ambitiøse, også i transportsektoren, som udleder mest af alle sektorer. Det er den, vi kæmper med, for at reducere med 70 procent, og det er også den, vi kommer til at kæmpe med at gøre helt fri for fossil energi efter 2030«, fremhæver Henrik Lund.

Ingeniørformand: Vi skal holde op med at købe fossilbiler

Netop personbilerne har regeringens rådgivende organ, Klimarådet, endnu ikke fremlagt en plan for. Det skyldes, at den venter på en kommission ledet af den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup, som til sommer skal komme med forslag til en bæredygtig omlægning af bilafgifterne.

Ifølge Ingeniørforeningens formand, Thomas Damkjær Petersen, er der brug for hurtig handling før 2030, hvor både den nuværende og den forrige regering har talt for at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler.

»Det presser sig enormt meget på. Jo før vi holder op med at tillade biler, der ikke har miljøvenlig fremdrift, jo bedre«, siger han.

Ingeniørernes rapport foreslår ikke et direkte forbud mod nye fossilbiler om to år. I stedet argumenterer Thomas Damkjær Petersen blandt andet for at stramme miljøzonerne, så det bliver forbudt eller meget dyrt at køre ind i de store byer med fossildrevne biler, også fordi det bidrager til sundhedsskadelig luftforurening.

»Så vil der komme et enormt pres på at holde med at købe den slags biler«, siger formanden.

Frivillig roadpricing

Et kernepunkt i rapporten er at indføre kørselsafgifter, også kaldet roadpricing, i stedet for eller som supplement til de nuværende bilskatter. Det forslag har eksperter fremsat gang på gang i over et årti, og hver gang er det skudt ned af politikerne.

Mest markant var, at Thorning-regeringen afviste en klokkeklar anbefaling af roadpricing fra regeringens egen Trængselskommission i 2013. Dengang var transportforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet formand for arbejdsgruppen bag forslaget. Han har også været med til at skrive den nye rapport for Ingeniørforeningen og afviser, at der er tale om samme forslag i dag.

»Nu foreslår vi en frivillig ordning. Bilkøberne kan vælge mellem at betale en høj registreringsafgift ved købet eller at spare en pæn sum på afgiften mod at forsyne bilen med en slags taxameter«, forklarer han.

Det haster. De næste 10 år skal vi nå lige så meget, som vi har nået de forgangne 30 år. Henrik Lund, professor, Aalborg Universitet

Afgiften vil afhænge af, hvor mange kilometer bilen har kørt. Den vil kunne differentieres, så det bliver dyrere per kilometer at køre fossilbil end elbil og at køre i byer end på landet.

»Det er en måde at indføre en bedre beskatningssystem, hvor der ikke går hul i bunden af statskassen«, siger Per Homann Jespersen.

Ingeniørerne vil ligesom Klimarådet øge afgifterne på fossile brændstoffer. Det vil gøre benzin og diesel dyrere og dermed elbiler mere attraktive.