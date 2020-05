Regeringen vil have mere og grønnere fjernvarme

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det skal være billigere at varme op med el og dyrere at varme op med sorte energikilder som olie og naturgas. Ændringen af afgifterne på de to typer varme indgår i det længe ventede forslag til den første klimahandlingsplan, som regeringen præsenterer på onsdag.

»Det vil virkelig fremme de eldrevne varmepumper«, siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S), som her løfter sløret for den del af forslaget til klimahandlingsplan, der handler om at sikre en omstilling til grøn varme. Han vil ikke sætte tal på afgiftsændringerne.

Samtidig vil regeringen bruge 2,3 milliarder kroner i perioden 2020-2024 til forskellige initiativer, som skal få flere forbrugere til at skifte olie- og naturgasfyr ud med grønne løsninger som eldrevne varmepumper eller fjernvarme.

Der er i dag omkring 80.000 oliefyr og 380.000 naturgasfyr. Med den foreslåede pakke vil der stadig være flere hundrede tusinde tilbage i 2030. Både Klimarådet og Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning har foreslået, at disse fyr bør være næsten helt udfaset i 2030, men Dan Jørgensen kalder regeringens forslag for »ret ambitiøst«.

»Det er en indsats, som mindst vil føre til en reduktion på 0,7 millioner tons CO 2 i 2030. Det svarer til 250.000 færre benzin- eller dieselbiler.Vi vil bruge 2,3 milliarder kroner til at udskifte olie- og gasfyr, og det betyder, at der vil være 20.000-40.000 færre oliefyr og 50.000-80.000 færre gasfyr«, siger Dan Jørgensen.

Om denne del af planen siger Klimarådets formand, økonomiprofessor Peter Møllgaard:

»Det er godt at komme i gang. Forslagene peger i den rigtige retning, men det er endnu ikke tilstrækkeligt«.

Han ser i øvrigt »flere gode takter« i regeringens udspil.

Henrik Lund er på samme linje. Han er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og en af hovedkræfterne bag Ingeniørforeningen IDA’s store klimaplan, som blev præsenteret for få dage siden.

»Det er overordentligt positivt at give den en skalle med grøn varmeforsyning og at sætte gang i udskiftning af olie. Men det skal kombineres med besparelser på energien. Hvis boligerne bliver bedre isoleret, kan de klare sig med lavere temperatur, og det gør varmepumper og fjernvarme mere effektive«, siger Henrik Lund.

Både Peter Møllgaard og Henrik Lund advarer om, at en stor sænkning af afgiften på el til varme også kan have uønskede konsekvenser.

Regeringens udspil vil også gøre det lettere at skifte fra naturgas til grønne varmekilder, både for individuelle forbrugere og kraftvarmeværker, som i dele af landet i dag er bundet til at bruge naturgas. Regeringen foreslår at ophæve disse bindinger og andre barrierer, der står i vejen for grønnere valg.

Og kraftvarmeværkerne skal have lov til at droppe den strømproduktion, som de i dag er forpligtet til at have kapacitet til.

»Det er en stor ting. Fjernvarmen i Danmark vil ganske enkelt blive meget grønnere«, siger Dan Jørgensen.

Som Politiken har beskrevet, modarbejder de nuværende regler så forskellige projekter som ny fjernvarmeforsyning til 100.000 mennesker i Esbjerg og Varde, når Ørsted om godt tre år, til april 2023, lukker det store, kulfyrede Esbjergværk, og grøn fjernvarme til tre landsbyer på Sydfyn, hvor beboerne så kan skrotte deres klimabelastende naturgasfyr.

Direktør for brancheforeningen Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, er generelt positiv over for forslaget.

»Det ser meget, meget fornuftigt ud, at regeringen har fokus på grøn varme til alle og udfasning af naturgas«, siger han, men efterlyser samtidig flere initiativer:

»Udspillet mangler geotermi, solvarme og overskudsvarme. Det er investeringstunge teknologier, som der skal muskler til at løfte«.

Regeringen ønsker også at sikre, at mere af overskudsvarmen fra industrien bliver udnyttet til fjernvarme, end tilfældet er i dag. Om det skal ske ved at fjerne afgiften på det meste overskudsvarme, som Klimarådet har anbefalet, ønsker Dan Jørgensen ikke at komme nærmere ind på.