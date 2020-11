Klimarådets formand: »Samfundet flytter sig ikke af sig selv i mere klimavenlig retning«

Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, I har foreslået en høj skat på udledning af CO 2 . Den vil gøre en lang række varer dyrere, blandt andet mælk, kød og benzin. Hvad tænker du, når du ser, at et stort flertal af danskerne siger nej til at betale den merpris for den grønne omstilling?

»Klimarådet foreslår en gradvis indfasning af drivhusgasafgiften over de næste ti år. Det er vigtigt, fordi både forbrugere og virksomheder kan forberede sig og reagere på det. Formålet med en drivhusgasafgift er ikke at skaffe en masse provenu til staten, men at få borgere og virksomheder til at ændre adfærd i mere klimavenlig retning, fordi det bliver dyrere at forurene.