Snestorm i Texas? Jep, og det kan være den globale opvarmnings skyld

I North Carolina har en isnende tornado dræbt tre i mennesker i en badeby. I Texas er over fire millioner hjem uden strøm, fordi snestorme har lammet elvæsenet. I Kansas, hvor temperaturerne er nået ned på minus 34 grader, er der erklæret undtagelsestilstand.

Nordamerika er ramt af en historisk kuldebølge, der har dræbt mere end et dusin mennesker og sat store dele af landet næsten i stå. Fra Canada til Mexico advarer myndighederne i flere områder om risiko for frostbid i de iskolde vinde. Altsammen forårsaget af et mystisk vejrfænomen ved Nordpolen for fire uger siden, der har gjort det muligt for arktisk luft at skylle ned over kontinentet.

»Vi oplever en ægte historisk hændelse lige nu«, siger Jason Furtado, professor i meteorologi ved University of Oklahoma, til nyhedsbureauet Associated Press.

Mindst 20 mennesker er døde den seneste uge, hvor adskillige stater har meldt om rekordlave temperaturer, oplyser The New York Times. Frygten er, at tallet vil stige i de kommende dage. Især mangel på strøm kan blive farlig, fordi folk risikerer at fryse ihjel i deres hjem – eller på gaden, hvis de søger hjælp.