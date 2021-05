Naturfredningsforeningen: »Pinligt, at regeringen er ligeglad med international aftale, der skal beskytte vandmiljøet«

Danmark er et af flere lande, som overtræder den forpligtende internationale aftale om Østersøen – østersøkonventionen. Aftalen regulerer, hvor meget kvælstof og fosfor der må gødes med i landbruget, men ingen af landene lever op til reglerne. Det dokumenterer et hold af forskere fra flere østersølande i en ny analyse under forskningsprogrammet Bonus om Østersøen.

Danmarks overgødning har afgørende betydning for, hvor meget kvælstof og fosfor der skyller med regnvandet ud i Østersøen, fordi planterne ikke kan nå at optage det hele.

Disse næringsstoffer er guf for alger, der kan være ødelæggende for livet på havbunden, forklarer professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Stiig Markager.

»Indholdet af næringsstoffer i vandet, overvejende fra landbruget, er bestemmende for, hvor mange alger der produceres. Først bliver vandet uklart af de mange alger, og når algerne dør, falder de ned på bunden og rådner. Rådningsprocesser kræver ilt. Derfor svinder ilten ved havbunden, og det går ud over bundvegetation som ålegræs, tangplanter, muslinger og orme – og til sidst også fiskene, fordi de ikke har noget at spise«, forklarer Stiig Markager om iltsvind, der kan føre til ’død havbund’.

Et fænomen, som man allerede nu ser flere steder i Østersøen, fordi landene tilsammen udleder for mange næringsstoffer, tilføjer Stiig Markager.