Rasmus Prehn: Når man hører tallet, får man lidt svedskjolder på ryggen

Fødevareminister Rasmus Prehn (S), hvad tænkte du, da du så de nye opgørelser over madspild?

»Der er et kæmpestort problem. Når man hører om 814.000 tons madspild, og når de tal, som har været fremme tidligere, lå lidt lavere, bliver man en smule rystet og får lidt svedskjolder på ryggen. Uanset at opgørelsesmetoderne ikke er helt ens, så har vi en gigantisk udfordring. Det er et alt, alt for højt tal. Der er virkelig noget at tage fat på«.

»Det gode er, at der er mulighed for at gøre noget ved det. Det vil have en substantiel klimaeffekt. Det at arbejde med madspild har et kæmpe potentiale«.