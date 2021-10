»Vores tålmodighed er for længst brugt op. Derfor slår det gnister mellem os og regeringen«

Statsminister Mette Frederiksen har udskudt planerne for at leve op til klimamålene til efter næste valg. Hvor længe skal Folketinget tale om klimaændringer, inden der bliver gjort noget ved dem?

»Planen for de 70 procent skal vedtages i denne valgperiode. Det klimaprogram, som regeringen har fremlagt, understreger desværre, at de hele tiden udskyder de konkrete beslutninger, som vi har uendeligt meget behov for at træffe. Jeg ser det udelukkende som et oplæg til forhandling og kan ikke acceptere, at beslutningerne bliver skudt så langt ud i fremtiden«.