SF vil hente milliarder til grøn omstilling med flyafgift

SF har flere gange talt varmt om en afgift på flybilletter, og den idé tror partiet stadigvæk på. Nu tages forslaget så med til kommende forhandlinger i en opdateret udgave, efter at Tyskland har skruet sine afgifter op, fortæller partiets klimaordfører, Rasmus Nordqvist.

SF har tidligere foreslået afgifter på flybilletter på mellem 60 og 400 kroner. Nu lyder forslaget på mellem 100 og 700 kroner.

»Vi står med en række forhandlinger lige nu, hvor det vil være oplagt at få afgifterne i spil«, siger Rasmus Nordqvist.

Forslaget tages med til forhandlingerne om regeringens nye udspil ’Danmark kan mere 1’ og er også i SF’s forslag til finansloven. Afgiften skal være på 100 kroner for korte ruter i Danmark og 700 kroner for de længste ud af landet. På mellemlange rejser skal den være 300 kroner, mens afgiften for børn skal være den halve af en tilsvarende voksenbillet.

»Det mener vi, er et rimeligt niveau, man godt kan tage. Også når man ser på, hvad der er af afgifter på andre transportformer«, siger Rasmus Nordqvist.

Samtidig skal den grønne check – et ekstra skattefradrag – forhøjes med 200 kroner om året for at sikre en social kompensation.

Står det til SF og Rasmus Norqvist, skal pengene, der kommer i kassen, fordeles af politikerne.

»Lige nu og her står vi og skal bruge penge til flere hurtige ladestandere til biler og penge til elfærger. Men det er klart, at om fire til fem år kan det sagtens være andre behov, vi står med«, lyder det fra klimaordføreren.

SF har flere gange tidligere luftet ideen om en sådan afgift. Det skete så sent som i april i et interview med Heartbeats. Her var forslaget afgifter på mellem 60 og 400 kroner, men det er altså nu skruet et nøk op.

SF foreslår også, at der kommer en afgift på gods, der flyves ind i Danmark. Den skal være på 400 kroner per ton.

