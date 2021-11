Darwins kendte naturreservat bliver måske udvidet med Danmarks areal

Ecuador vil udvide sit verdensberømte naturreservat Galapagos med 60.000 kvadratkilometer, hvis udenlandske långivere vil acceptere en nedskæring af deres tilgodehavender for at finansiere udvidelsen.

Det foreslog landets præsident, Guillermo Lasso, mandag på klimatopmødet COP26 i Glasgow i Skotland.

Ecuador er i en dyb økonomisk krise. Det sydamerikanske land har en statsgæld på 46 milliarder dollar. Det svarer til næsten halvdelen af landets bruttonationalprodukt. Galapagos er med 130.000 kvadratkilometer blandt verdens største naturreservater.

Øgruppen, der ligger cirka 1000 kilometer ud for Ecuadors kyst, har sit navn fra de gigantiske skildpadder, som lever der. Den britiske geolog Charles Darwin gjorde med sine observationer om evolution øgruppen kendt efter sit ophold der i 1800-tallet.

Øerne, der er opført på Unescos Verdensarvsliste, ligger isoleret ude i Stillehavet og bebos af mange forskellige dyre- og plantearter.

Ifølge Guillermo Lasso er det planen at udvide reservatet med 60.000 kvadratkilometer i nordlig retning. I omkring halvdelen af området skal der indføres et totalt forbud mod fiskeri.

Den foreslåede udvidelse svarer næsten til halvanden gang Danmarks størrelse.

Tiltaget skal ifølge Lasso finansieres ved, at udenlandske långivere skal eftergive en del af deres tilgodehavender til gengæld for, at Ecuador investerer i udvidelsen af naturreservatet.

»Vi estimerer, at det vil være det højeste beløb nogensinde for et sådant gældsbytte«, siger præsidenten uden at nævne et konkret beløb.

ritzau