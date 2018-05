Munk opgav sit løfte om cølibat og opdagede, at kvinder havde lige så stor sexlyst som ham selv I 1939 udgav den tidligere munk Gendum Chopel 'The Passion Book', som skulle demokratisere sex, køn og klasser imellem. Bogen er netop blevet genudgivet i en ny engelsk version.

»Lad hende gøre, som hun ønsker for at fuldbyrde hendes lyst«, skriver den tibetanske eksmunk og poet Gendun Chopel i ’The Passion Book’ fra 1939.

En bog, der skulle demokratisere sex, og som netop er genudgivet i en ny engelsk oversat version. Sex var i Chopels øjne og krop en forening og en lige handling mellem mand og kvinde. I en kultur, hvor kvinder normalt blev anset for at være sexlegetøj for mænd eller et nødvendigt middel til forplantning, var Gendun Chopel forud for sin tid. Han anså kvinder for sexpartnere.

Seksuel nydelse er som en naturkraft og noget, som mennesker fra alle klasser og lag burde fejre Gendun Chopel i 'The Passion Book'

Men måske gik Gendun Chopel til sex på en anden og mere undersøgende måde. Han vidste intet om kødeligt samvær, da han i 1934 kom til Indien efter at have opgivet sit religiøse løfte om cølibat. Som 31-årig jomfru og tidligere munk foretog Chopel sig få ting i Indien: Han skrev digte og prosa, lærte at læse indisk sanskrit og havde en masse sex.

Med stor inspiration fra den klassiske ’Kama Sutra’ vandrede Gendun Chopel fra by til by og fandt ud af, at kvinder havde lige så stor – hvis ikke større – sexlyst end han selv.

Han endte med at opfatte sit tidligere cølibat som meningsløst. For hvor ville alle de afholdende religiøse munke for eksempel komme fra, hvis ikke folk måtte følge deres lyster og have sex? Gendun Chopel endte med at se den religiøse praksis, han var oplært i, som hyklerisk.

»Seksuel nydelse er som en naturkraft og noget, som mennesker fra alle klasser og lag burde fejre«, skriver han.

’The Passion Book’ cirkulerede først som manuskript og blev først udgivet som rigtig bog i 1967, 16 år efter hans død.