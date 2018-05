»Hans lugt får hende til at tænke på buksbom«: Jo, der sker noget mellem linjerne i Helle Helles prosa!

Helle Helle er undertekstens mester. Mange kan skrive to linjer, som knap rummer en halv linjes indhold. Hos hende er det omvendt. En enkelt linje kan rumme så meget som flere linjer hos andre.

Titlen på hendes ny roman, ’de’, er så sparsom som teksten. Ordet på to bogstaver betegner en mor og hendes datter. Eller måske man burde sige en datter og hendes mor, for det er datteren, der tiest bærer synsvinklen. Hun er teenager, bevæger sig i fortællingens løb fra folkeskolens ældste klasser til gymnasiet, mens moderen bevæger sig ind i og ud af hospitalet. Den unge pige har nok at se til, moderens butik, sygehusbesøg, foruden venner og veninder og voksne og skolekammerater. Seksualitet rumler selvfølgelig også i den voksende unge kvinde. Den er skildret lige så gedulgt som alt mulig andet.

De er garderede, menneskene i Helle Helles prosa. Og så nærværende i fraværet af dybe tanker og store ord

Helle Helle har en velsignet evne til at sætte sin læser på arbejde. For eksempel med en scene som denne:

»Han læner sig frem, hans hånd lægger sig på hendes skulder. Han spiller fodbold på tiende år, hårene i hans armhule er en anelse klistrede. Nu ligger de på gulvet ved siden af sengen, hans lugt får hende til at tænke på buksbom, det er meget behageligt. Han er tørstig, så hun går ud efter noget at drikke. Hun finder en seddel på køkkenbordet. Får luft m. Palle. Der er kiks, men hun nøjes med vand og æble. De har lejligheden for sig selv flere timer. De sidder blandt andet uden tøj på ved spisebordet, han er oprigtig imponeret over udsigten, og hvor stor græsplænen foran kommunen er«.

Jeg ved ikke, hvordan du, kære læser, har det, men jeg har i hvert fald forestillet mig en del under læsningen af en scene som her. Hans klistrede lugt, der kommer fra fodbold, ændrer sig, så hendes tanker går til duften af buksbom, sikken glidning! Når han sidder over for den nøgne kvinde, bliver han imponeret af udsigten – til plænen foran ’kommunen’. Jo, her foregår der noget mellem linjerne.

Læg mærke til, hvordan hans job og dets placering i døgnet betegnes:

»Han skal på nat, så han vil hjem og hvile sig. De er en hel flok fra deres årgang på færgerne, de tager en del fis på hinanden. Han og Torsten skiftes til at køre, så giver de andre bare tilskud til benzin. Hun følger ham ned på gaden i skjortebluse, luften er iskold. De snakker lidt, kysser en enkelt gang, så sætter han sig ind.

– Går du altid i de der? siger han, nikker mod hendes sko.

– Nej, siger hun.

– Så må du have det, siger han og kysser hende igen, nu på hånden, som hun rækker ind gennem den åbne bildør«.

Der er kysset og skjorteblusen, som peger tilbage på scenen lige inden. Nu er der så alt udenom, som signalerer: sku’ det være noget! Sådan kan det være at være teenager. Én hensigt dækker en anden. Man skal nødig stikke snuden for langt frem, for så kan man få en over den.

De er garderede, menneskene i Helle Helles prosa. Der er ingen fortid, alt er i nutid, men alt kan også gå i stykker i næste nu. De er så sprøde. Og så nærværende i fraværet af dybe tanker og store ord. Der hvælver sig et rum over dem, også som de ligger dér på gulvet eller sidder splitterravende på spisestuestolene. Og kigger ud ad vinduet, så du og jeg kan få lov at kigge ind i dem.