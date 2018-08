Vi springer lige homoerotikken over: Sjovt nok må vi ikke se Bob og Bob knalde

FOR ABONNENTER

Den overordnede handling i Lauren Gussis’ serie er tynd som billigt toiletpapir: Den mobbede, tykke pige Patty Bladell geråder i håndgemæng med en hjemløs uden for en døgnkiosk. Han vil tage hendes snack, mens hun spiser, og hun reagerer ved at slå ham i ansigtet. Han svarer igen ved at pande hende en på gokkeletten, så hun brækker mundtøjet. Derefter anmelder han hende for overfald.