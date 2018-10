Verdensberømt pornoskuespiller anerkendes med voksdukke i Indien Du kan finde hende overalt på nettet. Enten syngende og farveklædt dansende eller totalt nøgen med benene spredt. Nu kan du også finde hende i voks i New Delhi.

Hun har før fået taget taget mål og billeder af sin skede til en såkaldt fleshlight, som mænd kan onanere med.

Nu har den indisk-canadiske Bollywood-stjerne og verdensberømte pornoskuespiller Sunny Leone fået taget over 200 mål og billeder til en afstøbning af hele kroppen og er blevet udstillet på Madame Tussauds voksmuseum i New Delhi.

Flere internationale medier ser det som et udtryk for, at de kulturelle normer måske er ved at bløde lidt op i Indien, hvor arrangerede ægteskaber fortsat ikke er unormalt, og hvor bare det at se porno er forbudt.

Splitter Indien

Tidligere på året blev Sunny Leone med det indiske fødenavn Karenjit Kaur Vohra ellers politianmeldt for at promovere porno og ødelægge den indiske kultur. Sidste år truede flere demonstranter med at begå kollektivt selvmord, hvis hun fik lov til at optræde til et arrangement i byen Bengaluru.

Højtstående politikere i Indien har ligefrem forsøgt at censurere tv-programmer, hvori hun deltog.

At Sunny Leone af alle indiske kendisser får en voksfigur side om side med de største Bollywoodstjerner og den indiske premierminister Narendra Modi anses derfor som en form for bredere accept af den barmfagre entrenør.

Også selv om de konservative politikere i landet fortsat fordømmer hendes fortid.

Foto: Anupam Nath/AP Et hav af mennesker var mødt op for at overvære afsløringen af det nyeste medlem af Madame Tussauds vokskabinet i New Delhi.

I forbindelse med afsløringen af den nye voksfigur sagde Leone selv, at det var en meget særlig dag for hende, og at hun var taknemmelig over for museet. For hende er voksfiguren et symbol for »kvinder der siger deres mening, og kvinder, der gør, hvad de er passionerede omkring«.

Fra Penthouse Pet til Bollywood

Sunny Leone blev første gang kendt, da hun i 2001 blev valgt som månedens 'Penthouse Pet'.

I 2003 skrev hun kontrakt med Vivid Entertainment, der laver hardcore porno. Fra 2009 og frem til 2013 producerede hun selv og medvirkede i et hav af pornofilm.

Foto: Anupam Nath/AP 37-årige Sonny Leone ser voksfiguren som et symbol på, at hun endelig er blevet bredere accepteret i Indien.

I 2012 fik hun så sin Bollywood-debut i den erotiske thriller 'Jism 2' og er siden blevet en populær stjerne på det indiske filmmarked, om end kritikerene ikke er vilde med hende.

Voksdukken bærer i øvrigt Sunny Leones egen parfume.