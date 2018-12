Pornoforbud vækker tårer: »Tumblr har vist mig den pornografiske skønhed, og jeg har ellers altid lært, at porno var grimt og beskidt«

LØRDAG 8. DECEMBER:

Det er lørdag, og der er panik på internettet. Hele kloden rundt tælles der ned og tages afsked med et af internettets erotiske vandhuller.

Det er få dage siden, at det sociale billedmedie Tumblr meddelte, at det fra og med 17. december vil lukke ned for al pornografisk indhold. Det skabte en lavine af reaktioner, som stadigvæk vælter ned over de sociale medier her i weekenden på både Tumblr og andre sociale medier som Twitter og Instagram.

Det er slut med pæn porno, i pæne kuraterede digitale omgivelser. Slut med at bladre i arkiver over andre menneskers begær, slut med at ligge under dynen med den lysende telefon i mørket og scrolle gennem en evighedsstrøm af billeder.

Fællesskabet Tumblr har omkring 300 millioner månedlige brugere på verdensplan, og rigtig mange bruger Tumblr til at kigge på såkaldt ‘voksent indhold’.

Fra den 17. december er det slut med at kigge på gifs af folk, der knalder, og slut med at tage billeder af sine bryster og dele dem med det halve af internettet. Det skyldes, at der er fundet børnepornografisk materiale på Tumblr.

Fakta Tumblr Tumblr er et socialt medie og blogunivers, der tillader brugere at dele billeder, tekster og video samt interagere med andre brugere.

Blev startet i 2007 af udvikleren David Knarp. I 2013 blev Tumblr opkøbt af firmaet Yahoo! for 1.1 milliarder dollars.

Ifølge firmaet selv er Tumblr i december 2018 hjem for godt 450 millioner blogs, og siden det sociale medies begyndelse er der blevet delt mere end 160 milliarder opslag

En undersøgelse fra 2017 foretaget af forskere fra det italienske universitet IMT Lucca anslog, at godt 22 procent af al Tumblrs trafik stammer fra sider, der kan klassificeres som ’pornografiske’. Særligt det pornografiske indhold er en af årsagerne til, at Tumblr er blevet blokeret i flere lande, herunder Kina, Iran og Indonesien. Research: Politiken Bibliotek og Research

Jeg er selv en af dem, undskyld mormor, men det var slet ikke meningen til at starte med.



På Tumblr har man ligesom Facebook en slags opslagstavle med et feed, her kan man se, hvad dem, man følger, har postet af billeder. Billederne siger noget om menneskerne om hvad, der vækker nysgerrighed og følelser. Man kunne dele sin poesi både med ord, billeder og videoer og få venner på baggrund af ren og skær idiosynkrasi.







Men nu har Jeff D’Onorio, som er administrerende direktør for Tumblr, i et interview med BBC fortalt, at virksomheden vil sætte fokus på sikkerheden på Tumblr »med kærlighed og et håb for fællesskabet« – og altså med et forbud mod nøgenhed og porno.

Jeg bestemmer mig for, at jeg i de kommende dage vil følge de sidste dages cybersex-krampetrækninger, samt de reaktioner, der kommer fra trofaste Tumblr-borgere.





SØNDAG 9. DECEMBER:

Jeg åbner min Tumblr-app på telefonen. Første billede, som dukker op, er af en mand, der trænger op i en kvinde bagfra, efterfulgt af Picassos maleri ’Night fishing at Antibes’ fra 1939, et foto af Puff Daddy og Jennifer Lopez samt et smukt billede af en plante.

Min kæreste spørger, om det var porno, der lige var på min skærm. Jeg forklarer ham, at det både var porno og andre billeder, men at jeg jo ikke aktivt havde søgt på det. Tumblr er nemlig indrettet sådan, at jeg ikke aktivt søger, men bare udsætter mig for muligheden for tilfældigt at snuble over nøgne kroppe, bryster og balder ... eller blot et Picasso-billede.

Det er tilfældigheden og blandingen af uskyldige og frække billeder, der giver mig illusionen af, at jeg jo slet ikke er en, der søger efter porno. Men jo, jeg søger.

Jeg vil faktisk gerne vælte ind i et nærbillede af oralsex og folk, der bliver bundet i japanske kinbaku- eller shibari-reb.

Tumblr har vist mig den pornografiske skønhed, og jeg har ellers altid lært, at porno var grimt og beskidt, men på Tumblr ser selv det beskidte porno pænt ud.

Min Tumblr-ven William Abrahamsen er der for at stirre direkte ind i kendsgerningen: at han kan lide at se på nøgne, frække kroppe. Han har ikke samme behov som jeg for at pakke begæret ind og skjule det. I morgen vil jeg tage fat i ham for at spørge, hvorfor han bruger Tumblr som pornoside, og hvordan det blev sådan.





MANDAG 10. DECEMBER:

I en digital reportage som denne, ville det nok være mest naturligt at tale med William via Messenger eller et chatprogram, men da jeg ikke kan finde ud af at taste fejlfrit på en touchscreen – mere digital er jeg heller ikke – beslutter jeg mig for at ringe til ham. Her er vores samtale:

Hej William. Det var jo dig, der var min indgang til porno på Tumblr, da jeg var ny på det sociale medie.

»Det var så lidt«.



For ti år siden, da Tumblr var et nyere socialt medie, sad jeg på arbejdet og kiggede på Tumblr. Jeg lavede radio dengang og fandt meget ny musik på Tumblr. Men mens jeg kiggede, dukkede der nogle gange et stor erigeret lem op på min skærm, og billederne var ofte nogle, du havde delt. På den måde blev du min portal ind til Tumblrs frække skyggeverden. Hvordan opdagede du egentlig den pornografiske Tumblr-verden?



Foto: Screendump fra Tumblr

Foto: Screendump fra Tumblr Efter 17. december vil det på Tumblr ikke længere være muligt at dele sin bagdel med et flag i, som William Abrahamsen har gjort. Og brystvorter må kun vises, hvis de optræder på billeder, hvor der ammes.

Efter 17. december vil det på Tumblr ikke længere være muligt at dele sin bagdel med et flag i, som William Abrahamsen har gjort. Og brystvorter må kun vises, hvis de optræder på billeder, hvor der ammes. Foto: Screendump fra Tumblr





»Det skete sådan lidt ved at tilfælde. Fordi jeg har altid har interesseret mig for grænsefeltet mellem porno og kunst. Der var pornoskuespillere, der profilerede sig på at være andet end bare kød,og mange af dem lå ovre i kategorien art. De dyppede for eksempel deres tissemand i maling. Meget af den slags artporno havnede på Tumblr. Jeg interesserer mig for kunst, og jeg interesserede mig for, hvad der skete indenfor forskellige slags medier og tv, og hvad der kom af nye memes. Alle de ting var på Tumblr, og så tænkte jeg, at det er der, jeg hører til. Den lille flig af det, der interesserede mig i grænselandet mellem porno og kunst, havde en kæmpe arena på Tumblr, og jo mere jeg kom ind i Tumblr, desto mere blev alle grænserne udviskede.« fortæller han og fortsætter:



»At have en seksuel identitet på Tumblr er meget mere accepteret, du kan poste en flot sofa eller tænke, wow se en flot udsigt over en flod, eller wow se en flot tissemand. Det er i orden at se det æstetiske i noget, vi normalt opfatter som pornografisk eller forbudt. På Tumblr var det som om, at nogen sagde: »Velkommen til Tumblrland, her er alt velkomment«. Og enhver ’artbøsse’ med respekt for sig selv, har jo lagt sin numse op på Tumblr.«

Men alle os andre kedelige typer havde jo oprindeligt en Tumblrprofil for at se på noget pænt, men så opdagede vi, at man også kunne kigge på noget beskidt, og så tænkte vi »Yes, det her er jo slet ikke skamfuldt. Det var slet ikke med vilje, at jeg faldt over Williams numse«...



»På Tumblr er interesser ikke delt op i kasser. Der en forståelse af nydelse i det bredere spektrum. Jeg synes, at en grilled cheese-sandwich med smeltet ost, der bliver trukket fra hinanden i slowmotion, er megalækker, og jeg synes også, at et billede af en kop, holdt af en hånd foran en skovsø, er lækker at se på. Men jeg synes også, at et billede af en flot numse sender mig et sted hen. Og den nydelse, jeg får ud af at se de tre billeder, ligger i det samme område og felt«.



Men hvad gør du så nu, hvor de ting ikke må sameksistere på Tumblr længere?



»Jeg har tænkt mig at downloade hele min Tumblr, for det har jo også været et moodboard for mit liv, jeg har 15.000 posts derinde, og det tager måske en halv time at downloade det«.







TIRSDAG 11. DECEMBER:

Der er under en uge til forbuddet, og på internettet er ingen kølet ned endnu. I en artikel om Tumblr, vi bragte i Politiken, kunne vi fortælle, at Tumblr markerer det indhold, de finder for ’voksent’, med røde bannere. På engelsk kaldes det at ’flagge’.

Tumblr-brugere kalder ændringerne i retningslinjerne i brugen af det sociale medie for hykleriske. Det vil kun være muligt at se nøgenhed i form af ammende kvinder, kunst eller ordbåren erotik, og det har sat gang i en heftig debat om kunstcensur, kropscensur og undertrykkelse. Debatten er blevet til en protest, hvor tusindvis af brugere vil logge helt af Tumblr 17. december, når de nye regler træder i kraft.



En af mine facebookvenner, der hedder Victoria Fahlmann Fæste, skriver til mig over Messenger. Hun er enig i protesterne og er mildest sagt provokeret af Tumblrs definition af ’voksenindhold’ Hun har oplevet, at selv Michelangelos maleri ’The Creation of Adam’ fik et rødt banner. Og hun fortæller mig hvilke reaktioner, hun har set på de røde bannere:

»Tumblr-brugere understreger, at hvis kunst bliver fjernet for at gøre mediet ’børnevenligt’, så bør kunstmuseer være for folk, der er 18 år eller derover. Desuden er en censurering af nøgne kroppe i kunst en indirekte måde at sige, at nøgenhed er lig med sex, hvilket det ikke er. Det er derimod kun godt for børn at få præsenteret forskellige kropstyper og normalisere den nøgne krop (som vi alle har)«, skriver hun.

I løbet af samtalen tilføjer vi hinanden på Tumblr. Jeg kigger hendes Tumblr-blog igennem. Der er billeder af K-pop-stjerner, et foto af Lou Reed, der holder en hund, arkitektur, mode, musik og kunst og stemningsfulde lilla og pink farver som baggrundstapet for bloggen.

Victoria Fahlmann Fæste sender mig et billede på Tumblr af en fyr, der sidder med hovedet på skrå. Han har bar overkrop og billedet er markeret med røde bannere, fordi der er ar fra en operation under hans bryst.

»Lgbt+ billederne, der på min blog er blevet markeret med røde bannere uden, at der på nogen måde er noget seksuelt indhold i dét.«

Hun fortæller, at hun og andre Tumblr-brugere er usikre på, om deres profiler vil blive fjernet. »Administratorerne på Tumblr lægger op til, at man bør kigge sin Tumblr-blog igennem, men jeg har for eksempel mere end 33.000 posts, og selv hvis jeg har ’flagged posts’, så nægter jeg at fjerne disse. Disse billeder er en del af min Tumblr og derfor også et udtryk for, hvem jeg er samt for mine interesser.«



ONSDAG 12. DECEMBER:

Jeg har skrevet ud i plenum på det sociale medie Instagram for at høre, om der er nogen, der vil fortælle mig om deres forhold til Tumblr. Til min store overraskelse svarer over 30 mennesker.

De fleste er unge kvinder og vil gerne være anonyme. Og de færreste skriver direkte om, hvad de ser af porno, men mere om, hvad det betyder for dem at bruge Tumblr i stedet for almindelige og rendyrkede pornohjemmesider.

Kathrine på 19 år skriver for eksempel, at hun bruger Tumblr til at tilfredsstille behovet for at udforske den seksuelle verden og uddyber:

»For mig er »ægte« pornohjemmesider sindssygt tabubelagte og jeg føler – især som pige – at det ikke er et sted, jeg kan gå hen. Da jeg var yngre, og Tumblr endnu ikke var censureret for unge under 18 år, var det en stor platform, hvor jeg kunne udforske, hvad sex egentlig var! Mit forhold blev meget bedre til sex, og mine forventninger blev fuldstændig afstemt. Før var det eneste, jeg vidste om sex, hvad de »seje« folkeskoledrenge snakkede om, at de havde set – og det gjorde mig bange«.

Jeg får også en besked fra en, der gerne vil kaldes Sif, som er 21 år, studerende og ligesom Kathrine mener, at de almindelige pornosider mangler Tumblrs særlige sammensatte univers.

»Jeg brugte Tumblr allermest, da jeg var omkring de 14-15 år. Jeg brugte det i høj grad som en forsmag på porno, hvor Tumblr har mange sexscener fra film, erotiske tegninger og så reelle pornoklip. Jeg oplevede det som en god måde at udforske på, fordi folk laver disse posts af en grund, fordi de ikke kan placeres på rendyrket pornosider men heller ikke på almindelige sociale medier. Tumblr føler jeg, var det eneste alternativ til de klassiske, stereotype og ret kvalmende pornohjemmesider. Næsten alle de sider jeg følger, er blevet censureret nu. Men to, der stadig har en flig tilbage: 6xtress.tumblr.com og pornblography.tumblr.com Nu ser jeg blot mainstream porno på for eksempel Pornhub men må ofte spole og stoppe midt i det hele, fordi halvdelen er så undertrykkende og deprimerende. Jeg savner æstetik, inklusion og diversitet som bare pokker! Jeg ved at Friesbe4guys podcasten anbefalede to alternative pornohjemmesider i deres seneste podcast, som jeg gerne vil tjekke ud«.





TORSDAG 13. DECEMBER:

Det vrimler med artikler om, at Apple, som for en måned siden fjernede Tumblr-app’en fra deres onlinebutik, efter der viste sig at være børneporno på Tumblr, har gjort Tumblr tilgængelig igen.

Jeg sidder i toget, og beskederne fra Tumblr-brugere vælter fortsat ind i min indbakke. Mens toget kører, lytter jeg til den podcast, Sif anbefalede.

Temaet i denne uges Friesbe4guys er, meget passende, ’Doktor Love pt. 8 Er sex det mest komplicerede i verden?’, og den besvarer, hvad det er for en drift, der sender unge mennesker ud på sociale medier som Tumblr, på jagt efter porno:

»Det er egentligt ret utroligt, hvordan ens grænser, for det porno man ser, rykker sig i takt med, at man ser mere og mere porno. Jeg tror, der bliver sådan en eller anden følelse af, at det skal være højere og vildere, eller at der skal eksistere det helt perfekte klip, før at det er ens orgasme værdigt. Og så kan man faktisk bruge en hel masse tid på at finde det perfekte klip, som ikke findes«, siger den ene af de kvindelige værter, og den anden svarer:

»Jeg kan godt bruge en hel time på at se porno. Og det er jo ikke, fordi jeg på den måde nyder det. For meget af tiden går også med at blive irriteret over, at jeg ikke kan finde et klip, der er godt nok.«



»Det siger ret meget om den generation, vi er en del af. Vores forældre har måske haft en eller to vhs’er, de kunne sætte på, eller sådan et blad. Mens vi aldrig rigtigt kan blive tilfredse«, siger den første vært.







FREDAG 14. DECEMBER:

Det store spørgsmål her i de sidste dage med mulighed for at vælte sig i numser på Tumblr er: Hvad gør vi nu?

De sidste par år har der været filtre, som forhindrer brugere i at søge på ord som ’sex’ eller ’ass’, medmindre de aktivt vælger en beskyttelse fra. Censuren er altså allerede indtruffet, og derfor er der heller ikke en storm af mennesker, som lige vil have det sidste seksuelle indhold ud til verden, inden forbuddet træder i kraft.

Derimod er der fortsat en masse debatter, der spreder sig til andre sociale medier som Twitter, hvor konkurrenter prøver at få fat i de snart hjemløse Tumblr-brugere.

Medier som The Business Insider påstår, at der findes alternativer, og nævner hjemmesiden newgrounds.com. Men det er ærligt talt en af de grimmeste hjemmesider, jeg nogensinde har set. Og så ligner det en børneside. Det første, man bydes velkommen af, er tegneseriefigurer og reklamebannere for computerspillet Fortnite. Ikke just et sted, hvor man får lyst til at boltre sig i såkaldt voksent indhold.

Et nyt ord er opstået i denne uge: ’Tumblr-flygtning’. Det lyder lidt for dramatisk, men ikke desto mindre er flugten allerede i gang. En Instagram-ven skriver til mig, at han efter syv år har valgt at lukke sin Tumblr-profil.

Jeg vælger dog selv at holde fast i min. Det kan jo være, at verden ændrer sig igen, at det bliver for svært for Tumblr at sortere i internettets ulogiske begærsobjekter. Der er allerede ansat en form for ’internet stasi’, som bestemmer, hvad der er anstændigt, og hvad der er seksuelt.

Og jeg tror, de får verdens sværeste job, for det seksuelle er mere komplekst end nøgenbilleder.

På Instagram har kunstneren Stephanie Sarley eksempelvis hacket det erotiske. Hun har fået 343.000 følgere, bare fordi hun piller ved frugt i små videoer. En grapefrugt, en fersken, en kiwi eller en pære med flotte runde former.

Man kan ikke beskylde hende for at lave porno bare – hun stikker jo bare en finger op i en mango.

Det digitale sexliv findes, og har gjort det længe. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt for de teknologiske virksomheder at tøjle det, uden at få de røde bannere tilbage i fjæset?

#MeWe welcomes #Tumblr users sharing NSFW content. At MeWe you can be yourself including nudity (no porno/nothing illegal pls). In 2019 we’ll separate NSFW content so members can choose to see it or not. MeWe is social done right. No ads, no spyware, NO BS!https://t.co/NJ5pySfLv5 — MeWe (@mewe) 4. december 2018