Christian Graugaard: Det bedste ved januar er at lege blindebuk under dynen

Ny begyndelse. Januar er opkaldt efter den romerske gud Janus, som havde to ansigter, så han kunne se fremad og bagud på én gang. Janus var dørvogter mellem fortid og fremtid, og han vågede som en høg over både begyndelser og afslutninger.

Sådan er det med januar, som siden 1300-tallet har været årets første måned: Man står i en døråbning og kikker betuttet ind.

Solskin. Når solen skinner i januar, er det som et migræneanfald, der letter. Som en sindsforvirret, der vågner op af sin psykose og siger: ’Godmorgen’.

Sexklummen Christian Graugaard (født 1967) er læge, forfatter og professor i sexologi. Han har været anmelder af faglitteratur ved Politiken i en årrække og skriver nu også denne klumme med sexologisk udgangspunkt. Læs alle hans tidligere sexklummer her. Foto: Lars Nybøll

Forplantning. Det er nu, man skal lægge sig i selen, hvis man vil have unger i efterårsferien. Just saying.

Tvillinger. Filosofforfatteren Villy Sørensen er født i januar, ja, faktisk ville han være fyldt 90 år i dag! Stort tillykke til Sørensen og stor tak for at have beriget verden med fantastisk forskruede fortællinger om en menneskenatur kløvet mellem prydelig overflade og morderisk indre. Mellem artighed og dødelige drifter. Må 2019 blive et gennemgrotesk Villy-år.

Oprør. Endnu en fødselsdag: Aktionskunstneren Lene Adler Petersen fylder 75 vintre i dag. Jeg kan stadig se hende for mig skride nøgen hen over Børsens bonede parketgulve i maj 1969, med skulderlangt hår og et kridhvidt kors i hånden. ’Den kvindelige Kristus’ hed performanceværket. Habitklædte vekselerere måbede under prismelysekronerne.

Lys. Man tror, det er løgn, men dagen er tiltaget med 25 minutter, vi går lysere tider i møde. Der er nu kortere til, at den næste skolesommerferie begynder, end til den sidste sluttede.

Rim. Januar rimer på Zanzibar og janitshar. Januar ligger godt i munden.

Mørkekammersex. I januar må man famle sig frem, for man er født nybegynder, og det er mørkt det meste af tiden. Det giver spændende muligheder. F.eks. kan man holde i hånd, uden at nogen bemærker det – eller sidde upåagtet på en bænk og se sine medmennesker an. Men det bedste ved januar er næsten at fare vild, blive væk, forsvinde. At bygge hule med hinanden i mørket. At lege blindebuk under dynen i et overset hjørne af et endnu ukendt år.

Yngel. Det bedste ved januar er, at den før eller siden bliver til februar, som før eller siden bliver til marts. Det bedste ved januar er, at den yngler. At den har et forår dybt indeni.