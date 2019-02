Engelsk sexlitteratur har været gemt væk i over 100 år: »Frøkenen er 19 år og har blå øjne. Hendes nedre dele kan i øvrigt tilpasses enhver størrelse«

I over 100 år har aflåste skabe gemt på en enorm bunke af fræk engelsk litteratur. På The British Library i London findes en samling, der bliver kaldt ’The Private Case’, som indeholder over 2.500 bind om alt fra de første erotiske fortællinger om homoseksuelle i England til en liste over Londons kvindelige prostituerede.

Men fremover skal det være muligt at få et indblik i et stykke uartig og historisk litteratur fra 1700-tallet. Også på internettet. Det skriver The Guardian.

Blandt den store samling bøger finder man også serien ’The Merryland Books’, der første gang udkom i 1740’erne og er skrevet af forskellige forfattere, der alle beskriver den kvindelige anatomi i metaforer som et landskab, der kun venter på at blive udforsket. For eksempel omtaler forfatteren Thomas Stretzer kvindens krop som ’en mark, der skal pløjes’. Han bidrog med en række erotiske romaner under pseudonymet Roger Pheuquell.

Maddy Smith er kurator for samlingen og forklarer, at værkerne tidligere har været låst inde, fordi deres indhold var for seksuelt til normerne dengang. Udstillingen blev offentliggjort på biblioteket i 1960, da holdningerne til seksualitet begyndte at ændre sig i samfundet. Men fremover skal samlingen også være tilgængelig digitalt.

Erotik mellem mænd

Det er ikke kun lysten til kvindekroppen, der er central i bøgerne, som primært er skrevet af mænd.

Blandt værkerne finder man også romanen ’Teleny’, der handler om forholdet mellem en ung franskmand og en ungarsk pianist, der begge er mænd. Værket er derfor et af de tidligst registrerede erotiske værker om homoseksuelle i England.

»I dag er vi mere vant til at se erotik i litteraturen, og det gælder også homoseksuelle karakterer. Men tidligere var det meget chokerende for folk«, siger Maddy Smith.

Bag de låste skabe har også gemt sig en oversigt over Londons prostituerede i området ved Covent Garden. Her finder man en liste over navne på kvinderne sammen med en lille bemærkning om deres udseende.

Der er blandt andet »Miss Fr-m« fra Berwick Street, som er 19 år og har blå øjne. Og i øvrigt »kan hendes nedre dele nemt tilpasses enhver størrelse«.

At gøre den erotiske samling tilgængelig online er et forsøg på at få værkerne ud til et større publikum og skal blandt andet bruges på flere uddannelsesinstitutioner.